Agenda Cotidiana

MÚSICA

Hard rock. El viernes desde las 23, las bandas Cascarudo y Saturnal deleitarán al público con lo mejor del rock pesado. El show en vivo será en Dynamo Bar. Electrónica. El parador La Aventura abre la temporada de verano a puro electronic sunset con Stefano Noferini y Marko Zalazar. El domingo desde las 19 en La Aventura (av. Zapiola 965). Bestial Devastation Fest. Por primera vez, desde Paraguay, dos icónicas bandas de la escena under asuncena traen su fuerza explosiva directo a la yugular. La legendaria banda de thrash metal old school Violent Attack dará un show junto al agresivo y filoso power thrash metal de Cacería. Acompañados por las bandas misioneras Necropsia, Brutal Death Metal (Jardín América), Najash, Blackened Death Metal (Posadas), Sent to Destroy, Thrash Metal (Posadas). La cita es el sábado desde las 23, en La Bionda. Cedros. El sábado a las 22 y domingo desde las 19, Fiesta del Verano en la disco de Quaranta y Santa Catalina con: Pablo y su grupo, la presentación por primera vez de El Mismísimo y su grupo Qué Imbécil, Néstor Efrén y su banda, Luciano y su grupo y Los Auténticos.