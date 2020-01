Viernes 10 de enero de 2020

Música

hard rock. Hoy desde las 23, las bandas Cascarudo y Saturnal deleitarán al público con lo mejor del rock pesado. El show en vivo será en Dynamo Bar.

De Colombia. Cantante, bailarina, percusionista, instalada en Misiones desde el 95, Amanda de Colombia tiñe el aire con sonidos amenos y dulce voz. Así, se presentará hoy desde las 23 en el Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950), con entrada gratuita.

Bestial devastation fest. Por primera vez, desde Paraguay, dos icónicas bandas de la escena under asuncena traen su fuerza explosiva directo a la yugular. La legendaria banda de thrash metal Violent Attack dará un show junto al agresivo y filoso power thrash metal de Cacería. Acompañados por las bandas misioneras Necropsia, Brutal Death Metal (Jardín América), Najash, Blackened Death Metal (Posadas), Sent to Destroy, Thrash Metal (Posadas). Mañana desde las 23, en La Bionda.

cedros. Mañana a las 22 y domingo desde las 19, Fiesta del Verano en la disco de Quaranta y Santa Catalina con: Pablo y su grupo, la presentación por primera vez de El Mismísimo y su grupo Qué Imbécil, Néstor Efrén y su banda, Luciano y su grupo y Los Auténticos.

Electrónica. El parador La Aventura abre la temporada de verano a puro electronic sunset con Stefano Noferini y Marko Zalazar. El domingo desde las 19 en La Aventura (av. Zapiola 965).



Eventos

reyes. El domingo desde las 17, la asociación civil Palomas del Espíritu Santo celebrará el Día de Reyes con un agasajo a los niños. Será como es tradicional, en la plazoleta La Familia ubicada en cercanías de López y Planes y Las Heras en el barrio Yacyretá. Habrá pelotero y animación con juegos y sorteos y se compartirá pan dulce y gaseosa. Todos los años, la asociación organiza el festejo en memoria de María de la Cruz Morínigo.

taller de teatro. El lunes a las 20.30 comienza el Taller Teatral Tempo destinado a jóvenes y adultos, con o sin conocimientos de teatro. Para divertirse y desarrollar habilidades escénicas y de oratoria. Por informes e inscripciones, comunicarse al 0376-154114298.

Derechos. El viernes 17 se llevará a cabo en la plaza San Martín del casco céntrico de Posadas una reunión informativa de Adultos Protectores contra el Abuso Sexual en la Infancia. La cita es a partir de las 19, con entrada libre y gratuita.

Lúdico. El sábado 18 en el espacio Expres-Arte Posadas (Córdoba 1677) habrá ronda de música a cargo de Giranda y actividad de aprendizaje lúdico de música acústica para niños desde los 2 años. De 9 a 10 y de 18 a 19. Más información al 376-5038106. Cupos limitados.

Curso. El 22 y 23, 29 y 30 de enero, de 20 a 21.30, Ofelia Cendra dará el taller El cuerpo y la voz (para actores y cantantes). En el SUM Edificio Juan Figueredo (Colón 2368 – Primer Piso)

guía astral 2020. Una oportunidad para aprender a desarrollar emprendimientos a partir de la Guía Astral 2020. El taller personalizado organizado por la Fundación El Faro Dorado será el sábado 25 a las 16 en Moritán 1943. Cupos limitados.

taller. El 1 de febrero se llevará a cabo el taller ‘Ámate a ti mismo’. Una jornada informativa de coaching gratuito para adelgazar que se desarrollará bajo la consigna: ¿Cómo lograr una mentalidad acorde a un cuerpo delgado y saludable? El evento, organizado por la Fundación Prosperitá, será en el Salón Coworking (Arrechea 903).



Muestras

galería colorín. El reinaugurado espacio de Cerro Pelón y 3 de Febrero presenta una muestra viva de la producción de Marcos Otaño y Beatriz Lisboa y ofrece una serie de actividades como talleres de dibujo, tela y más. Más información: Instagram @colorin.otaño.

Areco. Hasta el 2 de febrero, la artista plástica Rosa Olga Cybulski expone en el Museo Lucas Braulio Areco, en el Paseo Bosetti. Se trata de una colección de paisajes. El museo permanece abierto de 8 a 12 y de 16 a 20.

guacurarí. El Museo Provincial Histórico Arqueológico Andrés Guacurarí, ubicado en General Paz 1865, funciona en vacaciones de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12. El visitante puede recorrer las muestras permanentes del museo con colecciones que datan de la prehistoria en la región, la etapa reduccional guaraní-jesuítica y otros importantes vestigios de la tierra colorada.



Verano

turista. Hasta mañana la 33ª Fiesta del Turista en Jardín América. Como es tradicional, el encuentro será en el Parque municipal Saltos del Tabay. La jornada inaugural será a las 23 dedicada al folclore, el segundo día será la noche de la juventud y, el cierre con la elección reina. Pileta, camping, cabañas y expo de artesanías.

Festival de la bikini. Toda la naturaleza, diversión y música en el Festival de la Bikini en el complejo camping Puerto Arena de San Javier. Hoy, en la apertura, actuarán Los Mitá, Kechum Vallejos y Banda Pop Soul. Mañana, presentaciones de DJ Rodrigo Campos y desfile de candidatas a reina. El domingo de cierre: elección de la reina, y show en vivo de Los Chavones, Julio Da Rosa y Pablo Fiedrich. Entradas por los tres días 400 pesos.