Agencias de viaje pidieron medidas para evitar el cierre de empresas - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

Panorama crítico





El turismo es uno de los rubros más golpeados a raíz de la pandemia por el coronavirus, dadas las restricciones impuestas en el país y el mundo para evitar contagios masivos de la enfermedad que mantiene en vilo al globo.Ante esta situación, propietarios de agencias de viajes se movilizaron ayer en diferentes puntos del país, con el objetivo de visibilizar la difícil situación que atraviesan como consecuencia del parate de actividades, en el plano nacional e internacional, como así por el impuesto a la compra de divisas. Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Puerto Madryn, Salta y Neuquén fueron algunas de las ciudades donde se replicaron las marchas, bajo la consigna “salvemos al turismo”.En Posadas, la concentración se realizó en la plaza 9 de Julio, mientras que en Puerto Iguazú se concretó en el Hito Tres Fronteras, en la que pidieron por medidas particulares para evitar el cierre de empresas de la actividad, y la continuidad de la asistencia del Estado. En este marco, se promulgó ayer en el Boletín Oficial la Ley de Sostenimiento y Reactivación del Turismo.Al respecto, Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), manifestó que “lo que estamos pidiendo es condiciones para poder trabajar en nuestra actividad. Queremos el derecho de poder trabajar, y necesitamos tiempo y previsibilidad”.En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, señaló que la recuperación va a ser lenta, “paulatina y no en cinco meses, dado que el turismo regional o interno no da margen de sostener la estructura como debe ser”. Si bien planteó que en Misiones muchas de las agencias debieron modificar las estructuras para seguir, no es suficiente.Indicó que las agencias de viaje son una de las actividades más afectadas en el contexto económico que suscitó el avance de la pandemia por el coronavirus en el mundo. En este punto, aseguró que se movilizaron a la plaza 9 de Julio de la capital provincial “para manifestar nuestra necesidad, nuestra realidad y ver si podemos lograr algo”. Sobre el reclamo, aclaró que se concretó en diferentes puntos del país. “La idea es que se pueda visualizar la real necesidad de nuestro sector”, agregó.Por otra parte, se refirió a la restricción a la compra de dólares que decidió el gobierno nacional la semana pasada, que fue uno de los motivos de la movilización de ayer.“Desde diciembre tuvimos que aplicar el 30 por ciento por nuestros servicios por el Impuesto País y, con otros impuestos, veníamos soportando de larga data. Ahora, tenemos que calcularle un 35 por ciento de impuesto sobre cualquier valor que podamos considerar. Esto hace que nuestra actividad se vuelva inviable, sumada a la pandemia”, planteó Dopazo.Y agregó: “No hay empresa o sistema que aguante semejante presión tributaria. Un 80 por sobre cualquier servicio es una locura. Lo que pretendemos es que se revean las medidas, por lo menos que se considere al sector, que no sea el que deba soportar este tipo de cosas, que afecta a 5.600 empresas de viajes y turismo en el país. Por la pandemia, un 70 por ciento de las empresas está al borde del cierre, y afectará a 22.000 familias”.Entre los pedidos elevados a Nación, solicitaron por el inicio de los vuelos regulares tanto nacionales como internacionales, la extensión de los apoyos del gobierno nacional, y la eliminación de toda la carga tributaria hasta que haya una vacunación masiva contra el Covid-19 de los argentinos.En Puerto Iguazú, la situación es crítica ya que la ciudad depende exclusivamente del flujo de visitantes. Allí, trabajadores, empresarios y referentes del rubro pidieron por la pronta reactivación del sector, al considerar que muchas de las firmas del sector no pueden soportar el cese total de actividades, previo al 20 de marzo cuando se decretó en el país el aislamiento social preventivo y obligatorio.La convocatoria fue en la plaza San Martín para luego movilizarse hasta el Hito de las Tres fronteras, con el fin de visibilizar el reclamo, al plantear que en el municipio unas 14.000 familias dependen de la industria turística.Maciel Castillo, propietario de Sol Iguazú Turismo, contó a El Territorio que “tenemos que buscar la solución y se deben habilitar los aeropuertos. Si esto no se reactiva, tendremos una situación catastrófica en Iguazú, nunca vivida en la historia. Si en 30 o 60 días no se reactiva, las empresas van a desaparecer. Hoy (por ayer) Foz de Iguazú al mediodía tuvo cuatro vuelos. Nosotros necesitamos que se active el turismo nacional con al menos tres vuelos diarios para empezar a recuperar y evitar mayores pérdidas para el sector”.Sobre las medidas impuestas al dólar, dijo que “no la esperábamos y estamos muy preocupados”.“Tuvimos la oportunidad de recibir la asistencia del Estado, pero hemos tocado fondo. Estamos a pasos de que las empresas comiencen a anunciar los cierres y presentar la quiebra”, manifestó.Por otra parte, desde el Sindicato de Comercio de Iguazú advirtieron que al menos siete agencias de viaje estarían por presentar la quiebra, dado el contexto pandémico actual.