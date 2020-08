Afirman que los contagios en el país están en una meseta

Viernes 7 de agosto de 2020

Otras 147 personas murieron y 7.513 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 4.251 los fallecidos y 228.195 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.Un 85,60% (6.433 personas) de los infectados de ayer (7.513) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 228.195 casos positivos, el 43,75% (99.852) recibió el alta.En tanto, Catamarca no reportó casos, mientras que San Luis y San Juan reclasificaron sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia. Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.Un total de 1.219 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 82,4% lo hacen en centros de salud de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 56,3%, mientras que en el Amba llega al 66,1%.La infectóloga Florencia Cahn dijo que de los “más de 18 millones de casos” de coronavirus en el mundo, el 50% se “encuentra en el continente americano” y destacó que Argentina representa aproximadamente el 2% del total de esos contagios, contra un 48% de Estados Unidos y un 28% de Brasil.En cuanto al cuadro de situación que vive el país, Cahn afirmó que “estamos en una meseta, pero de un número alto de casos” y precisó que “los números de los últimos días fueron bastante altos, pero viene en promedio manteniéndose cerca de 5.400, 5.500 casos por día, si uno evalúa lo que son los números de la última semana”.“Hay más de mil pacientes internados en terapia intensiva y una ocupación de camas en terapia intensiva que en el Área Metropolitana de Buenos Aires está cerca del 65 por ciento, esto siempre hablando de un promedio”, manifestó.Y alertó: “Una cosa que estamos viendo en el último tiempo es que están aumentando los casos en provincias, que tenían una situación mucho más controlada y que ahora están empezando a tener circulación comunitaria”.“La realidad es que acá tenemos que tener muy en cuenta que lo que hacemos no nos afecta sólo a nosotros, no nos perjudica, no nos beneficia sólo a nosotros, sino también a los que nos rodean”, apuntó.Sostuvo que “la realidad es que no podemos tener esa actitud de decir ‘bueno a mí no me importa porque soy joven y de última si me agarro Covid, voy a tener una enfermedad leve’”.“Tenemos que tomar conciencia, tenemos que saber que estamos todos cansados de esta situación, esto no es agradable para nadie, ni le conviene a nadie, pero mientras sigue la investigación por encontrar una vacuna o por encontrar un tratamiento, esta es la única alternativa que tenemos”, señaló.Con respecto al calendario de vacunación, la infectóloga informó que “sigue vigente, y justamente desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología lanzamos una campaña en el día de ayer, que se llama ‘Vacunate siempre’”.