Afirman que límite a la importación de libros es una medida proteccionista - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020 | 07:40hs.

Editores, investigadores, representantes del rubro gráfico y distribuidores de libros ofrecen su diagnóstico sobre la flamante resolución que impone un límite a la importación de ejemplares por cuestiones sanitarias y coinciden en que la medida tiene un trasfondo proteccionista que no afectará negativamente a la cadena productiva, aunque alientan la aparición de políticas complementarias para apuntalar a uno de los sectores más castigados.La resolución 253/2020 que impulsó en estos días el Ministerio de Desarrollo Productivo y establece un límite a la importación de libros de hasta 500 unidades por mes con el propósito formal de controlar el uso de tintas con alto contenido de plomo en productos gráficos, es evaluada por distintos actores como una iniciativa que busca alentar la impresión de libros en el país.“Estoy de acuerdo con lo que creo que es el espíritu de la medida, que es la protección de la industria nacional. Entiendo que el gobierno no puede salir a prohibir ciertas cosas públicamente porque tendría problemas con organismos como la Organización Mundial de Comercio, y que estos son los caminos que encuentra para implementar medidas ligeramente proteccionistas”, destaca Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI.“Hoy por hoy casi ninguna editorial importa esas cantidades, ya que, por los cambios tecnológicos, se vuelve más sencillo y hasta más rentable imprimir esa cantidad de libros directamente en la Argentina en lugar de traerlos”, agregó en diálogo con Télam.Martín Gremmelspacher, presidente de la Cámara Argentina del Libro, coincidió: “Gran impacto no va a tener porque el 90, 95 por ciento de la producción editorial se hace aquí, en la Argentina. Intentan concentrar aún más la producción acá, así que en el fondo es una defensa de la industria nacional y no afecta tanto a la industria editorial”.Silvina Fernández está al frente de Grupal, una distribuidora que comercializa títulos de prestigiosos sellos extranjeros como Siruela, Anaya y Sexto Piso, aunque también tienen un área de negocios que incluye sellos nacionales. Pese a que la impresión local de títulos representa un 30% y la importada un 55% de la facturación, no considera que la resolución genere un impacto negativo sobre las ventas.“Nos plantea nuevos desafíos, nos obliga a profundizar nuestro plan de coediciones de los libros de mayor rotación, como hicimos en otras ocasiones”, señaló.Finalmente, el director de Siglo XXI consideró que los debates de los últimos días –que algunos compararon con una similar lanzada en 2012 y luego derogada durante la gestión de Mauricio Macri- están atravesados por el fenómeno de polarización. “Todo tema es susceptible de caer en la grieta. Algunas personas se agarran de esto para tratar de criticar al gobierno, en lugar de pensar en si es bueno o malo para el sector”.“Se lee en clave política. La discusión se empobrece y terminamos discutiendo otra cosa y no las necesidades del sector. De hecho, lo que deberíamos plantear es que haya un programa general de trabajo para la industria editorial que se pueda sostener en el tiempo y no un salpicado de medidas aisladas que es lo que se viene haciendo desde hace varias décadas”, concluyó Díaz.