Afirman que las fotomultas no respetan el debido proceso de defensa - El Territorio Misiones

Elías Ramos, juez administrativo encargado de resolver las fotosmultas, afirma que se contemplan cada situación en particular cuando se presenta en la dependencia el presunto infractor.





“Cuesta que cumplan las leyes” El juez Elías Ramos consideró que “como sociedad todavía nos cuesta cumplir las leyes.



El sistema de fotomultas se va mejorando cada año y se van perfeccionando las leyes, siempre hay cosas por mejorar pero sirve para prevenir”.



En ese sentido indicó: “Muchas veces nos pasó de conductores que vienen con su primera multa y reconocen la multa y nunca más vienen, toman conciencia”.



“También tenemos conductores que todos los meses vienen.



Hay casos que se llegaron a acumular más de 100 infracciones en un año, eso no es un error de sistema, ahí hay una conducta de no querer respetar las leyes de tránsito”, reflexionó Ramos.

En cifras $ 13.378 pesos cuesta la multa por pasar un semáforo en rojo. Según indicaron desde la Uaci, si la presentación es voluntaria la reducción es del 50 por ciento. 21 las cámaras fotomultas que están instaladas en Posadas. Además, hay 8 en el municipio de Garupá, 4 en Eldorado y 2 en Bonpland.





Planean instalar 40 cámaras más en toda la provincia

Las fotomultas siguen generando polémica en las distintas localidades de la provincia y los casos de los conductores que se encuentran con las infracciones cuando van a renovar sus licencias de conducir están a la orden del día.



Según un relevamiento realizado por El Territorio, sólo en la capital provincial hay unas 120 cámaras instaladas, de las cuales 21 pertenecen al sistema fotomultas.

Según datos entregados por la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (Uaci), que depende del Ministerio de Gobierno, además de las 21 cámaras en la capital provincial, hay ocho cámaras en Garupá, dos en Bonpland y cuatro en Eldorado.



Por la pandemia de coronavirus vienen retrasado la instalación de otras 40 cámaras fotomultas más en distintos puntos de la provincia.



En Posadas las cámaras están ubicadas en los accesos a Posadas (avenida Quaranta y Tulo Llamosas) y en la entrada de los barrios Itaembé Miní e Itaembé Guazú, que están las 24 horas filmando en los principales cruces semafóricos.



“Son sistemas de prevención, no de recaudación”, explicó Elías Ramos, juez administrativo encargado de resolver las fotomultas en la Uaci en diálogo con El Territorio.



El funcionario agregó que “como todo sistema siempre hay cosas que mejorar. Pero detrás de eso hay un registro fílmico que se toma de todo el paso del auto cuando tenemos un semáforo rojo incumplido y la toma se realiza cumpliendo con todos los requerimientos de la Agencia de Seguridad Vial y la Ley Nacional de Tránsito, la Ley Provincial de Tránsito y las resoluciones correspondientes”.



Actualmente una multa por pasar un semáforo en rojo cuesta 13.378 pesos pero si el infractor se presenta a pagar voluntariamente se le realiza una quita de aproximadamente un 50 por ciento y “cuando vienen a reclamar se mira toda la secuencia, se analiza la circunstancia y cada caso es distinto, se analizan los antecedentes, las circunstancias de la infracción y si es alguien que cometió su primera infracción puede haber una quita mayor. Te doy un ejemplo, si una persona pasa en rojo porque va a una emergencia y se constata que fue al hospital se desestima. Tenemos muchos casos desestimados y también tenemos conductores que caen en reincidencia permanentemente”, comentó Ramos.



Abogados cuestionan la legalidad de estas multas en particular porque impiden la renovación del carnet de conducir o de la venta de la unidad en caso de pesar una multa que, en muchos casos, se conoce al momento de hacer uno de estos trámites porque no es notificada.

En ese sentido Ramos explicó que “en el 2018, se firmó un convenio por el cual Misiones tiene la potestad de bloquear las licencias con multas en su jurisdicción, basadas en el artículo 72 y el 72 bis de la Ley Nacional de Tránsito, porque tenemos muchos casos de autos radicados fuera de la provincia o con un domicilio distinto al de las licencia y no siempre es el domicilio real. Entonces no se los podía notificar y venía creciendo el número de morosidad”.

El juez, explicó que “el plazo legal cuando la infracción se toma en un registro electrónico (cámaras de filmación) comienza a correr cuando es notificado, no cuando se cometió la falta”.



Notificaciones

Pero ante las cataratas de reclamos de los últimos meses desde la Uaci se tomó la determinación de mandar las notificaciones de los autos con domicilio en Posadas por correo y carta certificada. “Igual seguimos teniendo muchísimos problemas para notificar”, aclaró.



Datos estimativos de la Uaci, indicaron que del total de los reclamos, un 20 por ciento es por bloqueos de licencias que presentan multas impagas.“Nosotros desde la provincia hacemos el bloqueo de la licencia, pero como es nacional, una vez que se paga la multa, el proceso de desbloqueo puede tardar entre 48 y 72 horas, porque el Sistema Nacional de Infracciones de Nación (Sinai) lo maneja la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con la pandemia puede tardar unos días más porque se está trabajando con personal reducido” se excusó el juez.



Por otra parte, Ramos aclaró que unos 600 expedientes fueron descartados luego de que el conductor demostró que había vendido el auto (boleto de compra venta o transferencia) y luego se registró la infracción.



Los radares fijos como sucede con los colocados en los semáforos o los móviles, como ocurren en las rutas nacionales, fueron instalados en Misiones -como sucede en otras provincias- para registrar supuestos excesos de velocidad y, en consecuencia, labrar las fotomultas.Siempre se planteó que los cinemómetros se utilizaban para hacer prevención vial. Sin embargo, el lugar de localización, muchas veces, induce a las infracciones y no apunta a evitar tragedias. Esto hace que algunos conductores, en especial en las rutas de la provincia, deban reducir de manera brusca la velocidad. Ello independientemente de quienes de verdad se exceden en la velocidad, que tampoco luego son detenidos en otros controles, tal como exige la norma para todo aquel que supere la velocidad permitida.La ley está creada para que sea “un sistema de prevención y no un sistema recaudatorio”, expuso el abogado Juan Manuel Fouce, que además es presidente del Colegio de Abogados de Misiones.Los planteos judiciales son como consecuencia de que, en algunos casos, no se respeta el derecho de defensa y el debido proceso.Se cuestiona la existencia de arbitrariedades, como cuestionan los conductores al enfrentarse con procedimientos administrativos que chocan o son ajenos al derecho de defensa previsto en la legislación nacional de tránsito y provincial.Las personas toman conocimiento de una infracción por estar dentro del Sistema Nacional de Administración de Infracciones, pero nunca fueron notificadas de ellas. En el registro de infracciones, incluso pueden estar registradas multas de otras provincias.En consecuencia, algunos conductores no pudieron ejercer el derecho de defensa o de prórroga de jurisdicción. “Por ello, se dan curso a todos los amparos o presentaciones realizadas”, añadió Fouce.Lo que explican muchos conductores multados es que terminan abonando la multa ante la urgencia de renovar la licencia de conducir o porque requiere concretar la venta de vehículo.“Los recursos frente a estas infracciones llevan su tiempo y el infractor no puede estar sin carnet por tanto tiempo”, reflexionó el titular del Colegio de Abogados de Misiones.De esta manera, explicó este profesional, lo que la gente hace es ante la exigencia impuesta por el Estado “abonar la multa” mediante un sistema de cobro interjurisdiccional y con ello, termina reconociendo ser autor de la infracción, que hasta ese momento desconocía.En otros términos, se termina -en muchos casos- condenando a un infractor, sin darle en forma previa el derecho a defensa y termina pagando una multa sobre la que nunca fue notificado, sea porque se cambió de domicilio o no se le ha remitido la notificación que requiere la ley.Si la multa tiene una resolución firme, entiende el titular del Colegio de Abogados, a la que se ha arribado mediante una correcta notificación y la persona a quien se le reprocha una conducta ha dejado de ser presunto infractor, recién ahí debería estar dentro de un Sistema Nacional de Administración de Infracciones, como ocurre en otros países, de lo contrario se viola el debido proceso.Añade que no se debe sancionar a una persona mediante una presunción en razón de ser titular de un vehículo, derivada de una fotomulta, sin que esta persona ejerza su derecho de defensa.De lo contrario, añade el profesional, la propia administración espera que transcurra el tiempo hasta que el presunto infractor renueve su carnet o cambie su vehículo.La que regula el procedimiento de infracciones provinciales es la ley provincial XVIII Nº 40, que en cierta forma deja planteado que la ley no permite recursos en vía administrativa, es decir con la resolución de la Dirección de Monitoreo Vial queda agotada la vía y al afectado eventualmente si quiere recurrir, solo le queda la vía judicial.