Afirman que el área aduanera especial debe ser política de Estado nacional - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Para incorporar al presupuesto nacional Durante el acto desarrollado en el puerto de Posadas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad entregó en manos al diputado nacional Sergio Massa una serie de pedidos de obras públicas para la provincia. Ello con la intención de que sean incorporados en el debate por el presupuesto nacional. Entre ellos se encuentran el pedido de fondos para obras viales como el corredor de la ruta 12 y su zona urbanización que transita por el medio de provincia y la otras localidades, así como las arterias provincial 8 y nacional 105.



Además, recursos para la concreción de obras eléctricas para diferentes líneas troncales para llegar con el anillo eléctrico a toda la provincia. Se detalló de manera oficial que se propuso poner foco en el sistema productivo, en áreas de desarrollo tecnológico como parques industriales y en una serie de proyectos considerados de relevancia para la gestión.



A su vez, se firmó ayer convenio para la construcción de dos de las cuatro terminales de ómnibus que están previstas en la provincia. Se trata de la terminal de ómnibus de Puerto Piray, cuyo proyecto está muy avanzado y la ampliación de la terminal de la localidad de San Pedro.

Una reunión con los diputados nacionales de Misiones representó ayer el cierre de una intensa jornada desarrollada por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien arribó a Misiones junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, para darle impulso con inversiones al puerto de Posadas y poner en marcha el tren de pasajeros entre la ciudad capital y Garupá.El gobernador Oscar Herrera Ahuad volvió a plantear ante el presidente de la Cámara de Diputados la necesidad que tiene Misiones de contar con un área aduanera especial para competir ante Brasil y Paraguay. “Si logramos ser competitivos ante estos países, vamos a lograr desarrollo y crecimiento”, añadió el mandatario.Ante la requisitoria periodística, Massa en dos oportunidades argumentó a favor de un área aduanera especial para Misiones. Lo hizo en el puerto de Posadas y luego al inaugurar el servicio de tren de pasajeros. “Vamos a trabajar para poner a Misiones en situación competitiva. Si hay algo que demostró la pandemia y los cierres de fronteras es que la economía misionera cuando tiene igualdad de condiciones es muy potente”.Por ello, afirmó: “Queremos igualar a Misiones en las condiciones de competitividad”, en referencia al sistema tributario que tienen Brasil y Paraguay.Luego añadiría que “Misiones es el brazo fuerte de la Argentina que ingresa a Brasil y Paraguay y pone al país, de cara al continente”. Por ello, consideró que “ante las 35 zonas francas que tiene Brasil, tenemos que repensar y darle un diseño de desarrollo tributario a Misiones para que de esa manera no sean víctimas de la competencia desleal de otros países”.Massa, acompañado de Meoni, se reunió en horas de la noche con todos los diputados misioneros de todos los sectores y planteó que el reclamo de área aduanera especial “tiene que ser una política de Estado de la Argentina” en referencia a conseguir “un instrumento de competitividad desde Misiones hacia el Mercosur”.“Avanzamos en el desarrollo de legislación tributaria que le permita a Misiones ser la plataforma argentina de competencia con Brasil y Paraguay”, tuitearía Massa al finalizar el encuentro del que puntualizaría la participación de todos los diputados de Misiones en la Nación. En el abordaje de temas centrales para la provincia estuvieron presentes: por la renovación, el jefe de bloque, Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori; por el Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro y María Cristina Brítez; por la Unión Cívica Radical, Luis Pastori; y por el PRO, Alfredo Schiavoni.Por lo explicado por Wellbach y en parte destacado luego por el propio Massa, los temas abordados fueron la posibilidad de una zona aduanera especial, como las obras elevadas por el gobernador de Misiones al debatirse el presupuesto y el reclamo histórico de coparticipación, sumado a que la transferencia del Fondo del Tabaco sea de manera automática, más la modalidad del debate del presupuesto, que sería mixto, parte presencial y otro porcentaje de manera remota.Los funcionarios nacionales llegaron a la provincia para hacer efectivo el aporte de 150 millones de pesos de parte de la Nación para la compra de grúas a fin de poner en condiciones de operar el puerto de Posadas. Del mismo modo se oficializó la puesta en marcha del tren entre Posadas y Garupá (ver página 4).Todo lo previo se dio a conocer primero en el puerto de Posadas, tras ser recibidos por el gobernador Herrera Ahuad, los diputados nacionales Wellbach, Morales y Sartori, además del ministro de Industria, Luis Lichowski; el vicegobernador Carlos Arce y los intendentes Leonardo Stellato (Posadas) y Luis Ripoll (Garupá).En forma previa, diputados provinciales asistieron a la firma del convenio con Nación para el desarrollo del nuevo puerto de Posadas. El acto se concretó en horas del mediodía en las instalaciones de la terminal fluvial ubicada en la confluencia del arroyo Apepú y el río Paraná, en Nemesio Parma.También participaron del encuentro 26 de los 40 diputados provinciales, entre ellos el vicepresidente primero del Parlamento misionero, Hugo Passalacqua, y el presidente del bloque renovador, Martín Cesino.En la oportunidad, el mandatario provincial destacó el apoyo de la Nación, además de elevar un pedido formal entregado en manos a Massa, para que incorpore en el presupuesto una serie de proyectos que requiere concretar la provincia (ver Para incorporar...).“Misiones entre los años 2018 y 2019 hizo inversiones por 90 millones de pesos, con valores de esa época, que hoy serían 300 o 400 millones de pesos, que permitieron hacer todo el acceso vial al puerto, la obra interna y las obras civiles”, recordó ayer a este matutino el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, repasando los avances de obras para poner en condiciones de operar al puerto de Posadas.Por su lado, Meoni recordó que “hace unos meses estuvimos recorriendo este mismo puerto y la verdad que daba dolor ver una infraestructura tan importante que no estaba operativa”, en referencia al puerto, una iniciativa encarada por la Provincia y que ahora cuenta con aporte de la Nación.“Felicito al gobernador por la iniciativa de desarrollar en la provincia el puerto, que seguramente será muy competitivo a corto plazo”.Luego hablaría del retorno del tren de pasajeros y de cargas. Explicó que sólo en septiembre, mediante este transporte, se lograron trasladar 9.000 toneladas de cargas desde esta región a Zárate en tren; y trasladar desde Buenos Aires hasta aquí cemento, en total unas 5.000 toneladas.Sobre el muelle, donde estuvieron los funcionarios, el gobernador Herrera Ahuad recordó el proceso histórico en cuanto al uso de la hidrovía.“Hablaba con el ingeniero (Carlos) Rovira y él me decía la transformación que va teniendo nuestra provincia, pero también la ciudad de Posadas. De ser una ciudad que nació de cara al río, por cuestiones de la historia se fue dando vuelta; se fueron perdiendo nuestras vías navegables, se fue perdiendo el tren”.Indicó que el actual titular de la Cámara de Diputados de Misiones, “comenzó con el pensamiento de volver a ponerla de cara al río, no sólo para la belleza sino para el agregado de valor y la producción. Y hoy estamos honrando ese momento, el de la jangada que pasaba por acá cerquita, hace muchos años”.Recordó durante su discurso cómo los misioneros veían pasar las barcazas con otras banderas.De allí afirmó la decisión de dar un fuerte impulso al puerto: “Tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro Meoni y se mostró predispuesto y siempre hubo un sí, de poner en marcha”.Ello para agradecer al presidente Alberto Fernández por haber incorporado a Misiones en el proyecto de la hidrovía.