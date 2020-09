Afianzan lazos académicos con la Universidad del Conocimiento - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, junto a autoridades, miembros de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires y del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas y acordó mutua colaboración entre la Universidad del Conocimiento y la Facultad Regional Buenos Aires para desarrollar acciones en el campo académico, científico y cultural, diseñando y desarrollando programas de cooperación y asistencia técnica.El acto se desarrolló en la modalidad virtual y además del primer mandatario provincial, participaron, entre otros, la diputada nacional y principal referente de Silicon Misiones, Flavia Morales; el diputado provincial Lucas Romero Spinelli; intendentes de numerosos municipios de la provincia; la rectora de la Unam, Alicia Bohren; el presidente de Marandú Alberto Alvez y en representación de los primeros egresados de la Universidad del Conocimiento, Jonathan Martín y Nataya Flores.Por otra parte, estuvieron conectados el licenciado Carlos Tomassino, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas; el ingeniero Guillermo Olivetto, decano de la UTN Buenos Aires; el vicedecano Andrés Bursztyn; Hernán Muhafara, gerente de desarrollo de gobierno, salud y Educación de la empresa Intel (una de las primeras aliadas en el proyecto); Paula Anselmo de la empresa Dirmond, y Gladis Neuendorf, presidenta del Cluster SBC, entre otros invitados especiales.Flavia Morales, moderadora del evento, aclaró: “Estamos firmando dos acuerdos muy importantes, nos vamos a potenciar aún más en esta Universidad del Conocimiento ya en el marco del Silicon Misiones, donde se van a formar estos talentos que tanto necesita el mundo actual y más en plena pandemia, donde todo es desazón, nosotros estamos generando formación como gobierno, con alianzas con empresas privadas”.La Universidad del Conocimiento tiene como objetivo desarrollar los talentos con propuestas de educación no formal, capacitándolos en una de las habilidades más requeridas en la actualidad que es el desarrollo de software.El gobierno de Misiones y la Cámara de Diputados generaron la herramienta para que los jóvenes programadores puedan recibir educación desde el nivel cero hasta el más alto.Es por ello que desde Silicon Misiones se firmaron varios convenios con unidades académicas y empresas para que los egresados de la Universidad del Conocimiento tengan una rápida salida laboral y puedan introducirse en un mundo que demanda cada vez más desarrolladores y programadores para grandes compañías de clase internacional.“Para mí significó un espacio increíble, valioso, porque no sólo vinculamos lazos con el conocimiento, sino como desarrolladores”, contó Jonathan Martín. El eldoradense, que integra la primera comunidad de desarrolladores de Misiones con fuertes vínculos con Codear (Comunidad de Desarrolladores de la Argentina), invitó a los jóvenes misioneros “a animarse a hacer magia, porque programar es hacer magia y Silicon es el lugar”.Por su parte, Nataya Flores resaltó “la importancia de la multidisciplina y sólo depende de la curiosidad. Invito a las mujeres que ocupen estos espacios, porque la brecha de género es muy grande todavía”, aportó.Cerrando el acto, el gobernador explicó el camino que viene transitando Misiones en políticas disruptivas. “Arrancamos con la escuela de robótica con pocos alumnos, con una población escéptica a la palabra robótica hace 10 años atrás. Y esa escuela fue atrapando y cultivando a nuestros jóvenes y fue incorporando el gran desafío de una educación disruptiva”, dijo. Sumó que en Misiones “tenemos la primera escuela de innovación de la Argentina”.Consideró que “Misiones necesita de políticas públicas que abracen el futuro, porque más de medio millón de la población son de jóvenes. Y ese es un tremendo desafío. Hoy no firmamos un papel, no firmamos un convenio, sellamos el compromiso para nuestros jóvenes”.Agradeció la confianza depositada por las empresas privadas y especialmente la de unidades académicas nacionales, porque “nosotros les vamos a retribuir con trabajo y resultados”.