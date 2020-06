Aerolíneas trabajan protocolos y proyectan mantener frecuencias

Sábado 20 de junio de 2020

Empleados en Iguazú expectantes En Puerto Iguazú cerca de quince empleados están en la incertidumbre de lo que ocurrirá con sus puestos de trabajo. Se trata del personal de check in, despachantes y seguridad que prestaban servicios en el aeropuerto internacional Mayor Eduardo Krause para la empresa Latam, muchos de ellos oriundos de Puerto Iguazú, mientras que los demás arribaron de pase al destino hace más de 10 años para continuar con su trabajo en la Ciudad de las Cataratas. Los empleados atendían entre 500 a 700 pasajeros diariamente que pasaban por Iguazú, en su mayoría turistas que arribaban a destino para conocer la maravilla natural. El personal aguarda la comunicación oficial de lo que ocurrirá ya que hasta ayer consideraban como posible que la empresa retrotrajera su decisión. Además otros empleados del aeropuerto que prestan servicio a las aerolíneas low cost están a la expectativa de lo que ocurrirá, ya que atendían los vuelos de varias firmas que habían cancelado su llegada. Primero fue la Línea Aérea Andes que dejó de volar al destino antes de la etapa del confinamiento, luego Norwegian Airlines que fue absorbida por JetSmart y luego Air Europe.

“Somos un grupo de 23 trabajadores contando con los jefes, que no sabemos qué pasará con nosotros, creemos que habrá reducción de personal si continúan los problemas económicos, además hay pilotos a los que ya se les vencieron las habilitaciones y los aviones quedaron en Aeroparque, así que no sabemos qué pasará”.

Hasta fines del 2019 las compañías aéreas proyectaban sumar vuelos uniendo Posadas y Puerto Iguazú con varios destinos nacionales e internacionales. La rápida expansión del coronavirus en el mundo frenó todo. Pero aun así las principales empresas low cost consideran mantener las frecuencias que venían operando y trabajan con protocolos sanitarios que deberán implementar para la atención en aeropuertos y aviones. En tanto y hasta el momento se proyecta una operatoria con cierta regularidad desde el mes de septiembre.Así, las compañías como Flybondi y Jetsmart comentaron que vienen trabajando en la incorporación de protocolos para el cuidado de su personal y los futuros pasajeros. Estos requisitos de seguridad requieren nuevas instalaciones y adopción de equipamientos tecnológicos que faciliten la desinfección de espacios y personas. Las compañías enfatizaron que si bien en la actualidad todo es cambiante, prevén sostener las rutas en las que venían operando.“Nuestra intención es operar la misma red que teníamos pre Covid-19, pero dependerá de las restricciones y condiciones que establezcan las autoridades para el reinicio de los vuelos”, explicaron desde Flybondi a El Territorio. Y apuntaron que hay una proyección general de que los primeros vuelos volverían en septiembre, aunque esto todavía no está muy definido. “La fecha de septiembre sigue firme, pero ojalá podamos hacerlo antes”, se consideró.En tanto desde la línea área Jetsmart se informó que han realizado algunos vuelos privados para trabajadores de distintas industrias exceptuadas y tienen programado un vuelo de repatriación de argentinos desde Lima (Perú) en los próximos días.En cuanto a las proyecciones de vuelos, se apuntó que los futuros pasajeros pueden comprar pasajes para volar después del 1 de septiembre. “Los pasajes que se pueden comprar tienen además varias políticas de flexibilidad”. En tanto, como ejemplo de costos, hasta ayer un vuelo entre Puerto Iguazú y Buenos Aires partiendo el 1 y volviendo el 4 de septiembre cotizaba a 4.282 pesos en Jetsmart.En cuanto los protocolos que se usarán, desde Jetsmart apuntaron que establecieron guías para cuidar la sanidad de personal y pasajeros, antes, durante y después del viaje. Entre los cambios se mencionó la incorporación de mamparas de plástico entre el personal y los pasajeros que se acerquen a hacer trámites de embarque. Cada pasajero deberá escanear sus pasajes frente a una lectora para evitar el contacto entre personas.También en el caso de aviones Airbus se recordó que poseen filtros de aire acondicionado que recirculan el oxígeno de las cabinas con mayor eficiencia evitando la recirculación de virus. Adicionalmente, en Jetsmart informaron que incorporarán el uso de la última tecnología con pistolas desinfectantes, que tienen la capacidad de ionizar el líquido desinfectante antes de su aplicación, asegurando una mayor adherencia a las superficies.El ministro de Transporte, Mario Meoni, se reunió ayer con el CEO de Latam, Roberto Alvo, y otros ejecutivos de la aerolínea para buscar una alternativa a la decisión de dejar de operar en la Argentina, lo que pone en riesgo más de 1.700 puestos de trabajo. Según pudo confirmar Ámbito, desde la empresa transmitieron que se “trata de una decisión tomada”.Fuentes de la empresa confirmaron a ese medio que la conversación con el ministro se desarrolló, en un clima cordial, en el marco de la situación que la compañía está transitando a raíz de la pandemia Covid-19. Además, señalaron que acordaron continuar el tema a través del Ministerio de Trabajo sobre la base del procedimiento preventivo de crisis (PPC). Esta fue la primera reunión entre el Gobierno y los ejecutivos de Latam, a 48 horas de que la empresa presentara el pedido de PPC, que aún no fue aprobado por la cartera laboral.Este jueves, Meoni, había asegurado que se analizaban opciones para sostener los “puestos de trabajo” de la empresa y que mantenía la expectativa de que la línea aérea pueda retomar sus vuelos en el país, ya que solicitó el cese de operaciones y no el cierre de la firma.