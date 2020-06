Aerolíneas Argentinas acordó la suspensión de 4000 empleados y les pagará el sueldo completo

Miércoles 10 de junio de 2020 | 15:30hs.

Las cinco organizaciones sindicales aeronáuticas acordaron con Aerolíneas Argentinas suspensiones temporarias de 4000 empleados por dos meses. Los trabajadores recibirán durante ese lapso una suma no remunerativa equivalente a la totalidad de sus salarios y el pago de aguinaldo completo.Los sindicatos de pilotos (APLA), técnicos (APTA), personal aeronáutico (APA), aviadores de líneas aéreas (UALA) y personal superior (UPSA) convinieron este martes con el Grupo Aerolíneas Argentinas-Austral (fusionado en mayo último) "suspensiones temporales de carácter no punitivo" en el contexto de la pandemia de coronavirus."Hubo finalmente un acuerdo en las negociaciones con los directivos para aplicar el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Las suspensiones podrán decidirse para este mes y julio próximo entre el personal que no realice tareas como consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus", detallaron las organizaciones a través de un comunicado conjunto.Un documento firmado por los secretarios generales Pablo Biro (pilotos), Ricardo Cirielli (técnicos), Edgardo Llano (APA), Cristian Erhardt (UALA) y Rubén Fernández (UPSA) determinó además que esas suspensiones "no afectarán el ingreso de bolsillo de los trabajadores y, además, que se abonará el aguinaldo"."Una vez más y, a través de un diálogo maduro, los sindicatos demostraron ser parte de las soluciones que necesita la aerolínea de bandera para enfrentar la grave crisis global de la aviación, sin resignar los derechos de los trabajadores", concluyeron los dirigentes sindicales en el documento de prensa.Desde la empresa apuntaron que se decidió mantener el poder adquisitivo del personal suspendido, debido a que el salario ya venía depreciado por diferentes rubros, como viáticos, que no se están abonando y que según el convenio representa del 10 al 20% del salario. Fuentes de la compañía informaron a TN.com.ar que serán 4000 los empleados alcanzados por las suspensiones.La medida adoptada por el Directorio del Grupo Aerolíneas, "busca proteger y preservar la totalidad de las fuentes de trabajo, nuestros equipos, ante la crisis más dura que atraviesa la industria aerocomercial y que nos obliga a tener casi la totalidad de nuestros aviones en tierra", señala un comunicado interno difundido este martes a la tarde.Por último, aclararon que la decisión "se enmarca en el art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y en la drástica caída de nuestra actividad, con una reducción de nuestros ingresos del 97%, y en la situación de emergencia que atraviesan el país y el mundo entero a partir del Covid 19".