Aeco elevó pedido formal para que supermercados vuelvan a trabajar hasta las 15 en Oberá

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 14:49hs.

La extensión del horario de comercio en la ciudad de Oberá generó una gran controversia entre los consumidores y los trabajadores.En un principio, la Municipalidad había determinado que los locales –principalmente supermercados – mantengan sus puertas abiertas desde las 7.30 hasta las 15 horas. No obstante, desde este lunes, se dilató hasta las 17 horas.Es así que la Asociación de Empleados de Comercio de Oberá (Aeco) - en una reunión llevada a cabo con el intendente local Carlos Fernández, el presidente de la Cámara de Comercio local (Cripco) Carlos Mielniczuk y consejeros; además de Evelio Candia de la Secretaría de Trabajo y Empleo de Misiones - presentó una serie de propuestas atendiendo a la inquietud de los trabajadores.Se explicó desde el Municipio y la Cripco, que esta ampliación permite un mejor distanciamiento social preventivo, pero es totalmente orientativa dentro de esa franja, siendo el comerciante quién decide la modalidad horaria que implementa en su negocio. No obstante, indicaron que se analizará a la brevedad la nota presentada por el sector gremial.Pedidos“Planteamos que hubo cosas que no se consultaron con los trabajadores, y se decidieron. Nosotros desde el primer momento estuvimos acompañando por lo que también en este caso estamos redireccionando las inquietudes que se tienen, sobre todo en el área de supermercados”, explicó a El Territorio Horacio Barúa, miembro de la comisión directiva de Aeco.Por su parte, Ramón Diello, secretario laboral del gremio, dio cuenta de los pedidos que se hacen “escuchando las permanentes quejas, sugerencias e ideas de nuestros afiliados para mejorar las relaciones entre las partes”.“Muchos compañeros nos plantean la posibilidad de que los supermercados trabajen en horario continuo de 8 a 15 horas, así tienen tiempo de recurrir a otros negocios u otras actividades. Se suma a esto un mensaje de un antiguo supermercadista de Oberá que también propone esta modalidad”, expresó.Además, atestó que “el horario extendido, para los rubros que se habilitan a partir de ahora, puede ser positivo para todos, cumpliendo con requisitos legales y convencionales. Hemos podido palpar y comprobar que se puede subsistir y convivir normalmente con la apertura de comercios y tránsito de personas sólo en días hábiles”.En el documento elevado a las autoridades, Aeco requirió además que para toda y cada decisión que se tome con respecto a los empleados de comercio, se tenga en cuenta a la representación legal.“Que los supermercados continúen trabajando hasta la hora 15. Los otros rubros hasta las 17. Es menester cumplir con la jornada laboral legal, es decir ocho horas de trabajo como máximo en días hábiles, sábados hasta la hora 13, sin atención domingos y feriados”, solicitaron desde el gremio.De la misma manera, plantearon que si se trabaja horario corrido, “debe otorgarse el descanso para los refrigerios, comidas, que el empleador otorgue sin cargo en un lugar adecuado para su ingesta; o en su defecto, jornada de siete horas como máximo. Y si se trabaja con jornada extendida, que se dispongan turnos rotativos, con una lista elevada al Comité o Ministerio de Trabajo en la que se registre cada trabajador, turno y horarios respectivos”.“Esta propuesta será analizada por el Consejo Directivo de la Cripco, el intendente y sus asesores, y el delegado de trabajo, por lo que se continúa en contacto entre las partes”, concluyó Diello.