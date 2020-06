Advierten que por la cuarentena hubo menos vacunación en niños

Jueves 18 de junio de 2020

Por Dennis Prieto fojacero@elterritorio.com.ar

Durante la cuarentena, los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) en Posadas advirtieron una disminución del cumplimiento de los esquemas gratuitos y obligatorios de vacunación. En la provincia, los padres no tuvieron nunca restricción de acercarse a las salas barriales de cercanía y vacunatorios para dar cobertura frente a diversas enfermedades que requieren de una inmunización para evitar contraerlas.

Sin embargo, en el contexto de la pandemia por coronavirus, el miedo a concurrir a los centros de salud representa uno de los principales motivos para explicar esta disminución en la cobertura de vacunación.

“Hay pocos controles, en los consultorios privados atienden tres o cuatro pacientes por día. Es más difícil encontrarlos. En pacientes hospitalarios recién hace una semana se abrieron los controles externos en los que los distintos especialistas evalúan y entre otras cosas ven el carné de vacunas. Es una preocupación, la gente considera que es peligroso concurrir al vacunatorio o al Caps por los riesgos de enfermedades”, sostuvo Oscar López, pediatra especialista en Infectología del Hospital de Pediatría.

El médico, en diálogo con El Territorio, evidenció la importancia de la vacunación, sobre todo en los primeros años de vida, alentó a realizar todos los controles de salud y así poder anticiparse a cualquier dificultad que pudiera surgir.

“Suelo decir a los pacientes que hablen con los vacunadores del Caps, que generalmente quedan cerca del domicilio, porque están bien distribuidos, y que les pregunten a qué hora pueden ir cuando hay menos tránsito de gente para evitar el congestionamiento”, manifestó.

Y apuntó: “Mientras me voy atrasando voy enlenteciendo el proceso de inmunidad. Si me vacuno hoy no significa que a los dos meses ya tengo inmunidad. Es importante respetar los tiempos para generar un buen sistema de defensa para esas enfermedades”.

López hizo referencia además a que resulta fundamental respetar estrictamente los horarios estipulados y las normas de higiene y distanciamiento del centro de salud, y pautar la manera de acceder a los vacunatorios y así cumplir con los cronogramas establecidos por el Calendario Nacional.

“Las condiciones la empezamos a generar nosotros cuando salimos de casa, primero porque representa una cuestión necesaria que es ir a vacunar, salir con barbijo, si puedo llevar alcohol en gel lo llevo, respetar el distanciamiento social en la fila para inmunizarse es fundamental, así evitamos casi un 100 por ciento el riesgo de transmisión del coronavirus”, remarcó.



Niños sanos y con patologías

“Todo lo que refiere a control de niño sano se redujo al mínimo indispensable para no exponerlos a las salas de espera. Por patologías crónicas siempre siguieron atendiéndose con sus médicos especialistas”, indicó Liliana Fernández Sosa, gerente asistencial del Hospital Pediátrico.

“Los niños sanos y algunos con patologías crónicas como parte de su control anual se tienen que vacunar”, señaló.

En diálogo con este medio, Fernández Sosa indicó que “los padres tienen los esquemas de vacunación en las libretas sanitarias, para ir al Caps no necesitaban una consulta previa con el pediatra, y pueden acceder a la vacuna correspondiente para la edad. Hay una franja de chicos que tienen patologías crónicas y necesitaban la autorización del médico para que se aplique la vacuna. En esos casos, los médicos especialistas les daban autorización por celular. Esto forma parte de las estrategias de vacunación en este contexto de pandemia”.

“Siempre que se posponga una vacuna, te exponés a que los gérmenes te afecten, desprotegés al niño. Hay que tratar de que el niño cumpla el esquema, puede variar entre 10 o 15 días sin ningún problema, la estrategia es que no se exponga a quedarse vulnerable”, remarcó.

Y añadió que “la mayoría de estas vacunas son para prevenir porque son gérmenes que están en la comunidad. Si el chico permanecía en aislamiento estricto, estaba menos expuesto a que alguien le traiga ese germen a su hogar”.

Por último,aseguró que dentro de los centros de atención médica tanto públicos como privados se están cumpliendo estrictamente las normas de bioseguridad, aunque advirtió que en las filas para vacunarse no siempre se respeta la distancia social obligatoria de dos metros.

“Vemos que la gente tiró la toalla, no están respetando las normas. Hay que cuidarse”, advirtió.