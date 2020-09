Advierten que la curva del Amba volvió a aumentar - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

Ayer fueron 9.924 las personas que dieron positivo el test de coronavirus Covid-19 en el país y los infectados sumaron 471.806. Además, se reportaron 117 muertos y el total de víctimas mortales ascendió a 9.739. En tanto, los recuperados son 340.381.Del total de personas fallecidas, 70 son de la provincia de Buenos Aires (PBA) y 13 de la ciudad de Buenos Aires (Caba). Le siguen Córdoba (8), Santa Fe (6), Río Negro (5), Entre Ríos (4), Santiago del Estero (3) y Tierra del Fuego (2). Las provincias de Mendoza, Tucumán, Salta, Chaco y Neuquén reportaron un deceso cada una.De los 9.924 nuevos casos, 5.320 son de PBA, 1.084 de Caba, 10 de Catamarca, 141 de Chaco, 77 de Chubut, 424 de Córdoba, 2 de Corrientes, 88 de Entre Ríos, 326 de Jujuy, 9 de La Pampa, 58 de La Rioja, 483 de Mendoza, 171 de Neuquén, 169 de Río Negro, 279 de Salta, 15 de San Juan, 35 de San Luis, 138 de Santa Cruz, 698 de Santa Fe, 67 de Santiago del Estero, 24 de Tierra del Fuego, 307 de Tucumán y 1 de Misiones.Formosa reclasificó un caso a otra jurisdicción, según lugar de residencia.Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, analizó: “El Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) tenía una curva estabilizada y ahora tiene una tendencia en aumento, no tan acelerada, pero esa estabilidad de casos por inicio de síntomas está aumentando”, explicó la funcionaria, y dijo que el viernes comenzaron a trabajar todos los grupos que viajaron desde el ministerio para dar apoyo a las provincias.Sobre ese despliegue explicó que el ministro de Salud, Ginés González García, estuvo en Rosario, donde se reunió con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien decidió “generar acciones para disminuir la circulación de personas”.“Un grupo grande pasó por Mendoza para dejar insumos, otro está en Jujuy con recursos humanos, y otro equipo fue a Santa Cruz. Pero además seguimos en contacto con Mendoza, con Tucumán y cada una de las provincias que vienen implementando medias de control”, detalló.“Cuando empiezan a aumentar los casos, las acciones que se toman recién se van a ver en semanas, por eso, si uno se cuida y ve más casos diarios, cree que no tiene sentido, pero no es así, eso se verá en los próximos días”, reflexionó.Por otro lado, alertó sobre el crecimiento de los contagios en el interior del país.“La pandemia está teniendo un impacto importante, sostenido y en aumento en muchas de las provincias argentinas”, advirtió.La funcionaria apuntó en particular al crecimiento de los casos en las provincias de Córdoba (424 reportados ayer), Santa Fe (698), Jujuy (326), Mendoza (483), Río Negro (169), Salta (279) y Tucumán (307).En la actualidad, 2.456 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva.En tanto, la ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 61,7%, mientras que en el Amba llega al 67,7%.