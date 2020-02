Advierten que el Salto Mariposa no cuenta con medidas de seguridad

Lunes 10 de febrero de 2020 | 12:30hs.





En los últimos meses se han registrado una serie de siniestros, entre ellos el fallecimiento de un hombre en el mes de noviembre del 2019, sin embargo desde el municipio no han implementado ningún tipo de normas de seguridad en el espacio, que carece de barandas y senderos aptos para el desplazamiento de visitantes.





El pasado viernes nuevamente se registró un siniestro, donde una turista oriunda del Chaco resbalo y cayó, quien fue socorrida por Bomberos Voluntarios y goza de buena salud, no obstante del municipio aun no han tomado ningún tipo de medida ante estos hechos.





Desde Seguridad Ciudadana Cristian Marti, indicó que el acondicionamiento del espacio debe ser competencia de Obras Públicas, mientrsa que desde ese sector, Osvaldo Florentín, manifestó que se pondría en contacto con sus superiores para coordinar medidas para salvaguardar la seguridad.





Cabe destacar que existe otro salto ubicado en predio municipal que tampoco está regulado, y tampoco es apto para la visita de turistas, se trata del el Salto el Turista.

El Salto Mariposa ubicado en cercanías el Hito de la Tres Fronteras, está ubicado en tierras municipales de Puerto Iguazú y no cuenta con la medidas de seguridad necesarias para ser visitado por turistas y vecinos. No obstante, no existe ningún tipo de advertencia en el lugar que prohíba el ingreso.