Advierten aparición de orugas pollo en Candelaria

Miércoles 12 de febrero de 2020 | 08:50hs.





Tal es el caso de Ayelén, una joven que vive en el barrio 20 de Junio a la que sin darse cuenta, la oruga rosó su brazo causándole dolor intenso y dolor de cabeza según indicó a El Territorio, "yo había ido a sacar la moto de abajo de un árbol en el fondo del departamento donde alquilo, salgo y a los pocos minutos empecé a sentir un dolor intenso acompañado de ardor en mi brazo derecho. No tenía ni idea qué me estaba pasando, el dolor llegó al pecho, vuelvo a ver que había en el lugar, reviso y encuentro la oruga que dicho sea de paso sigue ahí, ya que no la quité ni la maté porque el dolor era tan fuerte que recurrí a que me apliquen algo para aliviarme".





Además comentó, "me comenzó a doler la cabeza, es una sensación extraña y fea la que produce el bichito ese. Es preocupante porque están en los arbustos donde muchas veces juegan los chicos".





Este no es el primer caso en la localidad ya que años anteriores han existido más casos en distintos barrios.

Las orugas pollo han aparecido en varios barrios de la localidad de Candelaria e incluso han afectado a algunas personas, quienes han tenido que recurrir a centros médicos para ser atendidas por el fuerte dolor que producen.