Adrián Suar y la crisis de Polka

Martes 28 de julio de 2020

Adrián Suar dice que Polka está en el peor momento. “Es una crisis que venimos arrastrando, es muy difícil hacer ficción en la Argentina en general por los costos tan altos. Los actores no son caros, salvo algunos, lo caro es todo lo de atrás. Yo lo vengo arrastrando desde hace cinco o seis años por la cantidad de gente que tiene Polka, que son 280 personas”, comenzó en Intrusos. En pleno relato, resaltó: “La ecuación es inviable por las horas que tienen las producciones en el aire. Yo sabía perfectamente el problema. Pero el sentido de pertenencia es muy fuerte. En 26 años Polka hizo 77 ficciones. Alegó que “es el momento más difícil” de su carrera. “Es la primera vez que me pasa en 26 años. Me sacaron de juego. hoy está cerrada y lo único que no quiero es quebrar. No quiero que la realidad me gane”, aseveró.