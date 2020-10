Adrenalina asegurada - El Territorio Misiones

Lunes 12 de octubre de 2020

Los interesados en experimentar esta actividad pueden comunicarse al 3764636643 o escribir a yarara.airsoftmisiones@gmail.com.





¿En qué consiste? El Airsoft es una actividad de estrategia basada en la simulación militar.



Se trata de un juego de guerra similar al paintball, se difencia en que los proyectiles son mucho más pequeños y no manchan de pintura.



Es una simulación de combates usando réplicas de armas reales (las cuales disparan pequeñas bolas de plástico de 6 u 8 mm) en escenarios de juego similares a los de una guerra real, con equipamiento paramilitar, suelen estar acondicionados con elementos como muros, búnkers, trincheras, edificios, torres y otras edificaciones similares para ofrecer un realismo que se asemeje a los entornos bélicos.



El término airsoft proviene del inglés; se traduciría como aire suave.



Esto hace referencia a la forma y el tipo de munición que dispara.



Las réplicas usadas en el airsoft suelen tener la apariencia de armas de fuego reales, excepto que estas réplicas están diseñadas para disparar proyectiles de PVC de bajo peso, pero con una gran precisión.



En esta actividad siempre hay un objetivo común entre los equipos, como una bandera, un elemento explosivo o un rehén a rescatar, y el que logre completar en determinado tiempo la meta pautada previamente gana la competencia.

Lo que empezó hace diez años con la diversión de un puñado de amigos del equipo Yarará, hoy se convirtió en un fenómeno que atrae a un centenar de personas en Misiones. Al generar tanta adrenalina, el airsoft va sumando adeptos consecuentes al entusiasmo en el campo de juego y camaradería en el denominado tercer tiempo.“Lo pueden jugar personas de 18 a 99 años e invitamos a la gente a que lo viva porque realmente trabaja cuerpo y mente; y es lo máximo en adrenalina”, explicó el capitán del mítico elenco Yarará, que tiene sede en Santa Inés, Garupá, y miembro de la Unión Sudamericana de airsoft.Es que el entorno ayuda, es al aire libre, se arma una estrategia en equipo y se une a esto el compañerismo que se genera en cada encuentro.“Es como un combate en la vida real en el que estás viviendo todo a flor de piel, es prácticamente una película que uno protagoniza y te olvidás de todo, es muy bueno para combatir el estrés porque llegás, jugás y te vas livianito”, compartió con picardía el líder del equipo.Para llegar al airsoft el juego de Yarará fue mutando, ya que se inició en una actividad parecida como el paintball, pero había mucho más por descubrir.“A los 5 años de jugar paintball por el valor de las municiones -bolitas de pinturas- que salían más caras, nos pasamos al airsoft y fue una evolución para nosotros; es distinto, más real. La munición es de pvc, que es mucho más barata, pero las marcadoras son son réplicas de armas reales, el plan de juego es más amplio y las municiones llegan a mayor distancia, es muy adictivo una vez que se empieza a jugar”, se explaya.Y vaya si lo sabrá ya que con Yarará viajó a distintos juegos nacionales e internacionales cobrando gran prestigio por el juego combativo del equipo de la Tierra Colorada y esto también fue generando nuevos elencos en Misiones, que suman un centenar de personas, y se creó la Asociación Misionera de Airsoft (Amair).Hoy debido al contexto que se vive por la pandemia de coronavirus, bajo protocolo, se sigue jugando en Misiones pero ya no con encuentros provinciales sino con juegos cerrados.“A nivel Misiones somos siete equipos y se hacía un juego provincial por mes antes de la pandemia en el que se rotaban las localías se hacía acá (Santa Inés, Garupá. en Leandro N. Alem y Eldorado”, añadió Olexen.A nivel regional la vara sube con la experiencia de los elencos del NEA y se suman equipos de Brasil y Paraguay, que también forman parte de la Unión sudamericana que la completan Chile, Bolivia, Perú y este año ingresó Uruguay.“Año a año vamos creciendo y Yarará es el padre de los equipos de la provincia, ya que jugadores formados de acá tomaron otros rumbos y fueron armando sus propios elencos y así se fue creciendo, en definitiva esa es la idea, que se extienda y seamos cada vez más”, reflexionó el capitán.Para finalizar, Olexen comentó los requisitos para esta disciplina. “Es un deporte de honor y lealtad, porque acá la munición no mancha, cuando disparamos el adversario tiene que cantar su propia baja -decir que la munición acertó en alguna parte de su cuerpo- o sea que hay que admitir que fue impactado y nos basamos en esa verdad; eso también es una buena formación para las personas y no son bien visto los jugadores que no tienen esos valores”.