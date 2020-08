Adoptó a un gatito huérfano que resultó ser un yaguarundí

Domingo 9 de agosto de 2020

Un campesino de la ciudad colombiana de Tolima se hizo viral en las redes sociales tras rescatar a un “gato callejero”.Al percatarse de que ni su madre ni sus posibles hermanos estaban cerca, y conmovido por el tierno cachorro, decidió llevarlo a su casa. “Yo lo recogí en la vía, era igualito a un gato, y me dije: ‘Pobre animalito, debe estar perdido en este sitio tan solitario, mejor lo llevo a mi casa’”, confesó.El hombre empezó a sospechar de su comportamiento.Elber Guzmán es el nombre de este solidario colombiano que tras alimentar y darle resguardo a este supuesto gato, empezó a sospechar tras ver su anatomía y comportamiento. “Me puse a verlo con detenimiento y me dio desconfianza, pues tenía la cola larga y las orejas redondas. Además, su comportamiento, así como aspectos de la comida, no se asemejan al de los gatos”, aseguró.Elber inició una investigación por Internet comparando a su mascota con otros felinos y al encontrar su similitud con un yaguarundí, llamó a un veterinario, quien confirmó la sospecha.El gato moro o yaguarundí se encuentra en peligro de extinción.El puma fue llevado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Ibagué, donde se recupera para volver a su hábitat y no divagar por las calles colombianas.