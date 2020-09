Adoptó a cuatro niños y quedó embarazada de cuatrillizos - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

Una pareja de Pensilvania (EE.UU.) adoptó a cuatro niños, y semanas después se enteró de que serían padres de cuatrillizos. La historia comenzó en 2017, cuando Maxine y Jake Young decidieron adoptar a cuatro hermanitos que tenían 4 años, 2 años, 11 meses y una beba recién nacida. La pareja planeaba tener muchos hijos, tanto biológicos, como adoptivos, pero Maxine no lograba quedar embarazada. Recién tras meses de tratamiento y varios abortos espontáneos, a finales de 2018 la mujer dio a luz a su primer hijo biológico, Henry. “Fue un caos. En menos de un año pasamos de cero a cinco” hijos, contó Maxine. Poco a poco, Maxine y Jake se fueron acostumbrando a criar a los cinco niños, pero no imaginaban que eso era solo el comienzo. En diciembre de 2019, a pocas semanas de finalizar la adopción se enteraron de que Maxine estaba embarazada de cuatrillizos. El 31 de julio Maxine dio a luz a sus cuatro bebés. Dos de ellos ya están en casa, mientras que los otros dos continúan recuperándose en la unidad de cuidados intensivos neonatales. “Conocer a los bebés fue un momento indescriptible. Todaslas luchas de los meses pasados fueron olvidadas de inmediato; el dolor y el estrés ya no importaban. En ese momento, todo lo que pasamos valió la pena”, escribió Maxine en su página de Facebook.