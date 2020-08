Adolescentes pasan la noche conectados y duermen de día

Viernes 14 de agosto de 2020

En este punto mencionó que poner límites al uso de la tecnología, prestar atención a la actividad en línea de los chicos y propiciar espacios de interacción con la familia y con los amigos son maneras saludables de transitar este tiempo.





En estos casi cuatro meses y medio de confinamiento tanto se ha dicho y escrito sobre la pandemia del coronavirus y sus múltiples efectos en casi todos los órdenes de la vida. Sin embargo, sus ramificaciones y consecuencias no se agotan y sorprenden a diario a un mundo en vilo.Lo cierto es que en el transcurso de la cuarentena obligatoria y preventiva del Covid 19, el encierro y el parate de actividades derrumbó las economías y empleos y puso en jaque a la clase dirigente en el planeta y, al mismo tiempo, fue trastocando gota a gota las horas en la intimidad de los hogares.Una manifestación de este tiempo de aislamiento social que dejó a los niños y jóvenes sin clases presenciales, son los signos de agotamiento, ansiedad y cambios de humor, que ya son materia de abordaje de los profesionales de la salud mental.Asimismo, en la nueva rutina con límites difusos, emergen hábitos novedosos que pueden no ser saludables, como el trasnochar pegados a las pantallas y tomarse el día entero para dormir.“Hoy los adolescentes cambiaron el día por la noche, duermen de día y la noche la pasan conectados a internet, jugando videojuegos o interactuando con otros”, llamó la atención la psicóloga Cintia Felis, en una entrevista concedida al programa Acá te lo contamos, por RadioActiva 100.7.“Estamos pasando una crisis que nadie hubiera imaginado. Hay un cambio de rutina en los adolescentes, modifican su rutina y cambian las horas de sueño: juegan de noche y duermen de día”, indicó, y añadió que quizás los padres ante este panorama inédito -y también porque están atravesando sus propios problemas-, “permiten que esto suceda, los límites se corrieron un poco, sentimos que tenemos que ser más flexibles pero la realidad es que estos hábitos no son sanos”.Precisó que a raíz del encierro los niños, adolescentes y jóvenes manifiestan alteraciones y trastornos del sueño y cambios emocionales.“Pero más allá de estos cambios de hábitos y alteraciones, tenemos que ser realistas y ver que no sólo les sucede a los adolescentes sino a todos. Lo que sí hago hincapié es que los chicos están conectados jugando mientras los adultos duermen. Entonces no sabemos a qué juegan, con quién juegan ni dónde están metidos”.Enfatizó entonces que “eso es peligroso, porque no es lo mismo trasnochar leyendo un libro que pasarse la noche conectado a internet, donde detrás de alguna aplicación o juego que parecen inofensivos puede haber personas que buscan hacer daño”.La especialista adelantó que está trabajando “en una capacitación para la prevención y detección de delitos sexuales por la red”.En este sentido, expresó que “no es malo que los padres pongan límites, sacar un teléfono si se ve que el chico está muchas horas conectado”.Ante la consulta de cuánto es un tiempo saludable para pasar frente a las pantallas, la profesional de la salud mental fue categórica: “Si dijera cómo tiene que ser, entonces entraríamos en una situación con la escuela virtual. Porque esta necesidad de seguir con la educación (desde las pantallas) nos lleva a generar, tal vez, casos de adicciones o trastornos nuevos”.Ejemplificó que hoy, por la exposición a pantallas justamente, hay más niños que requieren usar anteojos.“No digo que las tics no se tengan que dar, la tecnología es muy útil, tiene muchas ventajas, es buena para un montón de cosas, pero también hay que hacer la prevención de las cosas que se nos van de las manos”.Felis consignó que si nos detenemos a observar vamos a detectar manifestaciones de lo que en el ámbito de la salud mental se conoce como trastorno de ansiedad.“Quiero ser muy concisa y clara en la explicación, estamos viviendo una crisis que no nos imaginábamos. Esta crisis lo que hace es generar que nos adaptemos. Vieron que desde la fase uno de la cuarentena al día de hoy ya estamos acostumbrados al barbijo, a lavarnos las manos. Eso es porque vamos viendo cómo va evolucionando el mundo y en algunos casos tranquiliza, pero en otros preocupa. Sucede que se dan los síntomas propios del estrés postraumático”.Y lo expuso sucintamente: “Después de una guerra se daban los mismos síntomas que estamos atendiendo hoy. En vez de tener una guerra con bombas es como (una guerra) de virus. Estamos en la misma situación que tenemos que cuidarnos constantemente, estamos alertas, el cerebro piensa que algo va a pasar porque nosotros le mandamos la señal de que algo va a pasar”.Con ese planteamiento convino que es bastante esperable que aparezcan síntomas de angustia, irritabilidad, ansiedad, cambios de humor, en adolescentes como en personas de todas las edades.Aunque en el abanico de respuestas y matices que puede abrirse en un panorama como el actual, hay un tema muy complejo que merece toda la atención y prevención, “se incrementó, lamentablemente, los intentos de suicidios en adolescentes”, dijo.Amplió que “esto del encierro en una etapa que es de transición entre la niñez y la adultez puede conllevar mucho sufrimiento”. Por ello, la psicóloga reflexionó que hay muchas realidades en el universo de los adolescentes, están los que se mantienen hiperconectados a las redes pero también los que no tienen acceso. Están los que tienen la contención familiar y otros que no.