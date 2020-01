Adolescente murió ahogada en Bernardo de Irigoyen

Lunes 13 de enero de 2020

Una adolescente de 13 años falleció ahogada ayer en la localidad de Bernardo de Irigoyen, informaron fuentes policiales a El Territorio.La víctima fue identificada como por las autoridades como Gisela Soledad Álvarez Díaz y, pese a los esfuerzos de sus familiares, no pudo ser reanimada, una vez que la extrajeron del agua.Según detallaron los voceros consultados, el luctuoso hecho ocurrió río Pepirí Guazú, en horas de la tarde.Efectivos de la comisaría de Bernardo de Irigoyen tomaron conocimiento de lo ocurrido aproximadamente a las 16.45 de ayer.De esta forma, una comisión policial llegó al lugar y halló el cuerpo sin vida de la muchacha de 13 años.Según manifestaron familiares de la víctima, había legado al lugar para refrescarse y en determinado momento la misma ingresó al agua y no volvió a emerger.Posteriormente las personas que se encontraban con la menor extrajeron el cuerpo, le realizaron prácticas de RCP, pero lastimosamente no lograron reanimarla.La Policía Científica de la Unidad Regional XII realizó las tareas de rigor en el lugar.Se dio intervención al Juzgado de Instrucción I de Eldorado, a cargo de la jueza subrogante Nuria Allou.