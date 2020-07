Adolescente falleció luego de recibir un puntazo en el corazón

Lunes 20 de julio de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Un adolescente de 14 años falleció el sábado por la noche cuando era asistido en el hospital de San Vicente como consecuencia de una letal estocada que recibió en el corazón luego de ser atacado por un hombre que sería de nacionalidad paraguaya y que hasta el cierre de esta edición era intensamente buscado por la Policía de Misiones.La víctima fue identificada como Fernando José De la Rosa (14) y de acuerdo a las primeras averiguaciones por parte de los investigadores de la seccional Segunda de la Unidad Regional VIII fue atacado cuando se dirigía a la casa de familiares en Colonia Alicia.A partir de la reconstrucción que se hizo hasta el momento sobre lo sucedido, Fernando fue atacado minutos después de las 21, en una zona rural conocida como Salto Golondrina, en cercanías a la ruta provincial 211.El chico caminaba junto a otros amigos adolescentes cuando en pleno trayecto fue sorprendido por un sujeto que sería conocido como “Álvarez”.Por cuestiones que se buscan establecer, este último propinó una certera puñalada que dejó al menor tendido en el suelo y muy malherido.Los propios amigos del adolescente solicitaron la inmediata presencia de efectivos policiales y del servicio de emergencias. Incluso uno de ellos persiguió al atacante pero no logró interceptarlo.Como consecuencia de la puñalada, minutos más tarde, Fernando ingresó al hospital de San Vicente en donde a pesar de los esfuerzos de los galenos no pudo resistir a la letal lesión y falleció en plena intervención.Por otra parte, a partir de los datos proporcionados por la propia madre de la víctima, Liliana Mabel (32), y gracias al aporte de los otros chicos que acompañaban al menor, se pudo identificar al presunto homicida.A partir de lo sucedido, todas las dependencias de la Unidad Regional VIII de San Vicente desplegaron distintos rastrillajes de modo infante en busca del sospechoso.Los primeros elementos de importancia para la investigación fueron encontrados ayer por la tarde, en una zona de montes ubicada a unos 1.000 metros del lugar del hecho.Mediante una serie de operativos hechos en conjunto entre efectivos de la seccional Segunda y del Comando Radioeléctrico se logró hallar una remera con manchas de sangre, oculta entre la vegetación.Según confiaron voceros ligados a la causa, dicha prenda de vestir pertenecería al homicida, aunque el arma utilizada para concretar el hecho hasta el momento no fue encontrada por los uniformados.