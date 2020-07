Adiós al maestro pianista argentino Manolo Juárez

Lunes 27 de julio de 2020

El pianista y compositor Manolo Juárez, de 83 años, un imprescindible de la música popular argentina, falleció el sábado en la Fundación Favaloro, donde llevaba poco más de un mes internado por diversos problemas de salud y coronavirus detectados el 3 de julio.Con Juárez se va un pianista y un creador impetuoso y genial que abrió sendas para el abordaje del folclore como autor, intérprete y docente, tareas que resumió como uno de los fundadores de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Pianista, músico, compositor, arreglador y docente, Juárez se destacó en el país y también en el exterior tanto en la música popular como en la sinfónica y en la de cámara. Ha producido obras para ballet y teatro.“Lamentamos comunicar que a las 14.40 del sábado 25 de julio falleció el pianista y compositor Manolo Juárez en la Fundación Favaloro. En su último momento pidió escuchar Chopin. Estaba acompañado de sus hijos Mora y Pablo, quienes le sostuvieron la mano hasta su último aliento”, comunicó la familia del artista.“Son tremendas las complicaciones que trae el aislamiento producto de una pandemia. Para cualquier persona, y más en edad avanzada, como es el caso de mi padre, quien tiene 83 años, estar desconectado de la familia, dejar de ver a sus seres queridos, empeora la situación”, había contado su hija Mora Juárez en los primeros días de internación de su padre.Nacido en Córdoba en 1937, Juárez, quien compuso música popular, sinfónica y de cámara, formó en los 70 el Trío Juárez, primero con el guitarrista Álex Erlich Oliva y el percusionista Chiche Heger, luego con el Chango Farías Gómez y Oscar Taberniso; y lideró el Trío Juárez + 2, con Castiñeira de Dios en piano, Juan Dalera en quena, Álex Erlich Oliva en guitarra y bombo y Marta Peñaloza en voz.Además, el reconocido músico que tenía 15 discos editados, se destacó en su rol docente oficiando como jefe de la cátedra de Composición de música clásica en la Universidad Nacional de La PlataCultor de la humildad en estos años dejó frases destacadas en sus entrevistas. “Trato de sentirme gratificado dentro de los parámetros normales de la autoestima, intentando evitar la vanidad que forma parte de la estupidez” alegó.“Yo apenas puedo decir que toco el piano; pianista era Salgán, eso es otra cosa. A esta altura de mi vida, cuando tengo que decidir si voy a tocar en algún lugar, no me preocupa si hay más o menos guita, pero sí que haya un buen instrumento. Si yo fuera Salgán, con esa técnica, quizá me podría dar el lujo de tocar con cualquier piano, pero como no es así, necesito un buen instrumento”, contó en una de sus últimas apariciones.