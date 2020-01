Adele disfruta de las playas con amigos

Jueves 9 de enero de 2020

En el último tiempo, la vida de Adele cambió rotundamente. Se separó del padre de su hijo, Angelo Adkins, con quien estuvo en pareja durante siete años. Pero lo que más impactó a sus seguidores fue encontrarse para Navidad con una imagen muy distinta de la cantante, que sorprendió en Instagram con una foto en la que se veía su radical transformación física tras perder 70 kilos.

El posteo generó halagos y también críticas entre quienes dijeron estar decepcionados. Ya que alguna vez dijo que nunca había querido lucir “como las modelos de las portadas”. Ahora, la artista mostró su nueva figura en las playas de Anguila, en el Caribe. Así se la vio a Adele, serena y relajada sobre la arena, disfrutando de unos días de descanso y diversión con un grupo de amigos. Acompañada por varias amistades, entre ellas el cantante Harry Styles y el presentador de televisión James Corden, Adele se relajó en la paradisíaca Playa Blanchard, ubicada en la Bahía Meads. Siempre seguida de cerca por su guardaespaldas, la intérprete de Rolling in the Deep almorzó con el grupo y se entregó a un típico día de playa. No faltaron los tragos veraniegos en la orilla, las risas y las canciones hasta el atardecer para esta cantante que volvió a dar que hablar. Esta vez, por la rotunda transformación de su aspecto.

No por nada Adele escribió en uno de sus últimos posteos: “Antes solía llorar, ahora prefiero transpirar”. Con más o menos kilos, siempre bella y talentosa.