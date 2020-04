Adabel acusada de violar la cuarentena

Sábado 18 de abril de 2020

Adabel Guerrero quiso compartir con sus seguidores de Instagram el festejo del cumpleaños número dos de Lola, la hija que tiene con su pareja, Martín Lamela, en plena cuarentena. Y, junto a una secuencia de fotos en las que se ve a la pequeña soplando las velitas junto a sus padres y a sus hermanitos, Valentino y Thiago, fruto del primer matrimonio del vendedor de autos, le dedicó un tierno mensaje.“¡Feliz cumple, amor mío! ¡Festejando junto a tus hermanos! Somos poquitos pero hay mucho amor. Los tíos y primos también estuvieron por videocámara cantando el feliz cumple. Te amamos”, escribió la bailarina.Sin embargo, al ver las imágenes publicadas por Adabel, sus seguidores notaron algo extraño y comenzaron las especulaciones. Según algunos comentarios, la bailarina habría blureado las fotos para borrar el reflejo de la persona que sacaba las fotos y que, según ellos, era Claudia Escobar, la ex mujer de Lamela, con quien se sabe que Guerrero tiene una excelente relación. Así que la acusaron de haber roto el aislamiento social obligatorio.Al poco tiempo de hecha la publicación, los comentarios invadieron la foto. Y todos acusaban a Adabel de haber violado la cuarentena.Al cabo de unas horas, la bailarina se tomó la molestia de especificar en un posteo: “Estoy un poco más calmada, porque me indignaron bastante los comentarios que recibí en el cumpleaños de mi hija, Lolita, porque sus hermano vinieron a saludarla. Quiero que sepan que es completamente legal. Una resolución del Gobierno dice que los padres separados tienen derecho de llevar o traer a los hijos a la casa del otro progenitor”. Luego agregó: “Me dolieron muchísimo los comentarios que recibí en la fotos del cumpleaños de Lola. Me hicieron muy mal porque estaba en todo mi derecho.