ACV, cardiópatas y heridos en accidentes de tránsito ocupan la terapia intensiva

Martes 4 de agosto de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

El mes pasado se realizaron 70 cirugías programadas y el promedio de consultas por día en emergencia es de 130, mientras que consultorio general también es de 130 por día en promedio (antes era de 300).





Infraestructura pública y privada en Misiones Según datos del Ministerio de Salud Pública de la provincia, entre el sistema de salud público y privado, hay unas 4.200 camas, de las cuales 270 pertenecen a las UTI, 163 en hospitales públicos de alta complejidad, catalogados como nivel III, mientras que en el privado son 107 camas UTI. Se erigen como hospitales nivel III -y a la vez, puntos de referencia para asistir a pacientes con Covid-19- el Ramón Madariaga, el de Fátima, el Favaloro y los nosocomios de Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá y el recientemente reinaugurado Hospital de San Vicente que pasó a convertirse en alta complejidad con siete camas de terapia intensiva. Asimismo, cuentan con UTI el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro y el Hospital Materno Neonatal, que funcionan junto con el Madariaga en el predio del Parque de la Salud. Además, por fuera del sistema sanitario, la Provincia dispuso de 1.500 camas en clubes y polideportivos para alojar a pacientes leves. Si bien esto fue pensado para contener el pico de la pandemia, hasta el momento no fue necesario utilizarlo, puesto que Misiones registró hasta el momento 50 casos positivos de coronavirus.

En cifras 270 Camas pertenecen a las Unidades de Terrapia Intensiva (UTI), de las cuales 158 estan hospitales públicos nivel III y el resto en el sector privado. 140 Respiradores tiene la provincia de Misiones para asistir a pacientes graves que padezcan insuficiencia respiratoria $15.000 El costo promedio por día de la internación en una cama crítica, cuya variable es la patología del paciente y la medicación que requiera.





Aumenta la internación de pacientes con cuadros crónicos

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

En las últimas semanas, por efecto del incremento del tránsito en cuarentena, también aumentaron los siniestros viales y la internación de pacientes accidentados en el Hospital Samic de Oberá.



Héctor González, director del nosocomio obereño, precisó que disponen de un total de 190 camas y hasta mediados de julio hubo una ocupación del 80 por ciento, lo que luego se redujo por la merma de los casos respiratorios.



En ese punto, coinciden todos los especialistas: la baja en las notificaciones de afecciones de las vías respiratorias.



Asimismo, explicó que las diferentes etapas del aislamiento social preventivo y obligatorio generaron demandas específicas en cuanto a la atención.



Durante la instancia más estricta de la cuarentena por Covid-19 se vieron muchos accidentes domésticos, sobre todo en pediatría. En tanto, en terapia intensiva general albergaron cuadros posoperatorios que se complicaron por falta de control adecuado.



“Pero hoy por hoy, los casos más frecuentes de internación son los cuadros crónicos: hipertensos, diabéticos, muchos ACV. Creería que por efecto de la pandemia, mucha gente estuvo sin control y se agravaron los cuadros. También hubo muchos infartos”, detalló el galeno.



Sobre la ocupación de terapia intensiva, hasta el viernes eran siete los pacientes internados, de los cuales tres padecieron accidentes de tránsito, dos ACV y dos diabéticos descompensados.



En cambio, durante la primera parte de la cuarentena asistieron varios posoperatorios que presentaron complicaciones, justamente debido a las restricciones impuestas por el aislamiento obligatorio.



“Al estar restringidos los consultorios por la cuarentena, mucha gente se demoró en los controles y algunos terminaron en terapia para control. Después tuvimos varios ACV, sobre todo en personas hipertensas que se vieron afectadas con todos los problemas que trajo aparejada la pandemia y no se controlaron a tiempo”, precisó.



Y agregó: “Ahora, con mayor circulación, los accidentes de tránsito ocupan gran parte de las camas de terapia”.



Otra área con restricciones por la pandemia fueron las cirugías programadas, una cuestión que se va normalizado con los protocolos específicos.



“Dos veces por semana estamos atendiendo traumatología y cirugía general, aparte de las urgencias”, señaló González.





Uno de los indicadores para medir el avance de la pandemia es, además de la letalidad, la cantidad de camas ocupadas por pacientes con Covid-19 en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Cada provincia remite a diario al Ministerio de Salud de Nación un informe sobre la ocupación y disponibilidad de la infraestructura hospitalaria.En ese sentido, Misiones no tiene ninguna cama de terapia ocupada por un infectado de Sars-Cov-2. Las dos mujeres que requieren internación están en buen estado general, en aislamiento, en sala común.Sin embargo, las camas críticas son requeridas por pacientes con otras dolencias. El sistema de salud público en Misiones cuenta con unas 4.200 camas, de las cuales 270 pertenecen a las UTI, 158 en hospitales públicos de alta complejidad, catalogados como nivel III.Los números de ocupación de la terapia fluctúan a medida que transcurren los días, en tanto lo que se mantiene prácticamente invariable es el motivo de internación en las camas críticas. Cardiópatas, cuadros de neumonía, pacientes con accidentes cerebrovascular (ACV) o heridos en accidentes de tránsito lideran el ranking de internaciones.La realidad es diferente dependiendo la zona de Misiones. Por citar un ejemplo, el Hospital Ramón Madariaga asiste pacientes con neumonía y ACV, pero no víctimas de accidentes de tránsito, puntualmente motociclistas como era antes de la pandemia. El Samic de Oberá, por el contrario, manifestó su alta preocupación por el incremento de choques y sus secuelas.Hasta el viernes último estaban ocupadas entre un 20 y un 77% de camas de terapia intensiva, siendo el Hospital Madariaga de Posadas el centro asistencial con mayor demanda de la provincia. Hasta ese día, tenía seis camas disponibles de un total de 38.“Se está volviendo a la actividad de los especialidades médicas y por ende a las cirugías programadas, lo que hace un mayor movimiento de camas de lo que era cuando recién comenzó la pandemia, que habíamos disminuido prácticamente toda consulta programada. Hay aproximadamente un 50% de ocupación de camas a nivel provincial, siempre el Hospital Madariaga, por su complejidad, cantidad de médicos y quirófanos, hace que esté más ocupado en cuanto a lo que es camas críticas”, sostuvo, en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Héctor Proeza, subsecretario de Salud Pública, al tiempo que agregó: “Las camas críticas con respiradores son las que menos usos están teniendo”.“Esta semana van a impactar en el reporte nacional las camas del Hospital Favaloro, de Villa Cabello, y el de San Vicente, que ambos contabilizan 16 camas”, señaló el funcionario.“Estamos ganando espacios en establecimientos que antes no tenían respiradores”, sostuvo Proeza, quien agregó que hay unos 140 respiradores para la población adulta.Consultado respecto al tiempo de internación promedio de un paciente, subrayó: “Va a depender de la patología, del estado de salud y la edad del paciente. Si es edad avanzada, puede estar diez días en una cama crítica; aquellos que deban recuperarse de un posoperatorio llevará más tiempo si no genera ninguna infección que puede generar demoras en la recuperación”.Respecto del costo de una cama, detalló que “supera los 15.000 pesos, teniendo en cuenta la medicación, el oxígeno, siendo la variable la patología del paciente”.Desde el Madariaga señalan que los ACV, de ambos tipos -isquémico y hemorrágico-, las infecciones respiratorias, infecciones generales y el posoperatorio son los principales motivos que demandan atención en la unidad de alta complejidad.Dalila Buhl, gerente asistencial subrogante del nosocomio, describió: “El hospital está ocupado por las patologías habituales, es un hospital polivalente, hay de todas las especialidades, pero las camas críticas, que es lo que uno más ve, son ocupadas por los casos de ACV o neumonías complicadas, aunque no así por politraumatizados, accidentes de motos prácticamente no tenemos ninguno”.“Tenemos 38 camas críticas, de las cuales doce son de Unidad Coronaria y varía mucho la ocupación, entre el 75 y el 85%. El año pasado estaba la terapia llena y no había coronavirus”, dijo.Destacó la disminución de las afecciones respiratorias, en cuyo panorama influyeron tres factores: “La vacunación antigripal, el uso de barbijo y el quedarse guardado en su casa influyó notablemente en la disminución de enfermedades respiratorias. Este año, quizás por miedo, todo el personal de salud se vacunó contra la gripe, cuando en 2019 fue una lucha. Y lo otro que hablamos con la jefa de Neumonología, los pacientes están cuidados porque son la población que menos salió de su casa”, acotó.El Hospital Marta Teodora Schwarz, de Puerto Iguazú, contaba con cuatro camas en el sector de terapia intensiva antes del inicio de la pandemia, actualmente son ocho, ya que el gobierno de la provincia trabajó para equipar el nosocomio con el fin de garantizar el tratamiento a los posibles pacientes Covid-19 graves que pudieran requerir respirador, situación que hasta el momento no fue necesaria en la Ciudad de las Cataratas.El director asistencial del nosocomio, Mauricio Reartes, indicó que estas camas son utilizadas en su mayoría por pacientes que sufren ACV o que tienen problemas coronarios; terceros en la lista se encuentran los accidentes de tránsito, que han vuelto a aumentar con la flexibilización del confinamiento.El Hospital Samic de Eldorado cuenta con un total 204 camas, de las cuales diez son de terapia intensiva y hasta ayer estaban ocupadas ocho.El edificio del ala norte destinado a pacientes sospechosos o con Covid-19, en la clínica general tiene una cama ocupada con una paciente.El sector de pediatría respiratorio (no covid) tiene cuatro camas ocupadas y la terapia intensiva pediátrica, dos.De acuerdo a los números que maneja la dirección del Samic de Eldorado, los motivos de internación más comunes son, de la parte clínica, patologías vasculares como síndromes coronarios agudos, patologías respiratorias habitual como Epoc, asma y neumonía; estas enfermedades se llevan el 80 o 90 por ciento de las internaciones.Y en la parte accidentológica se bajó significativamente el número de consultas de emergencias, a menos de un 10 por ciento, cuando antes rondaba un 30 o 40 por ciento.