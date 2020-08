Acusan al jefe de Toxicomanía de entorpecer la investigación - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

A medida que avanzan las pesquisas a cargo del Juzgado Federal de Oberá, el escándalo por el robo de un kilo de cocaína del depósito de secuestros de la Unidad Regional II también registra una serie de denuncias paralelas contra efectivos de la División Toxicomanía, dependencia que tenía la responsabilidad de custodiar la droga.Por ello, desde un primer momento la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad del jefe y dos subalternos de la citada división.En ese marco, según consta en la denuncia radicada el último viernes ante la Fiscalía de Instrucción Dos por un suboficial de Toxicomanía, estando en disponibilidad el jefe de la dependencia se habría presentado en la base con intención fotografiar expedientes y reunirse con el personal.De todas formas, tal como indicó el denunciante, los subalternos se negaron a las correspondientes requisitorias del subcomisario Carlos Ariel L. y alertaron de dicha irregularidad a los superiores.Posteriormente, para salvar las responsabilidades del personal, el citado suboficial se presentó ante la Fiscalía en turno para radicar una denuncia por presunto entorpecimiento de la investigación.En tanto, según fuentes del caso, ayer la presentación fue girada al Juzgado Federal a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.Asimismo, para hoy a las 9 está citado el jefe en disponibilidad de Toxicomanía. De lo que surja en la indagatoria podría derivar en importantes novedades, anticipó un vocero.La denuncia contra Carlos Ariel L. se suma a una previa por amenazas contra efectivos de la misma división radicada por un testigo clave.Un dato no menor indica que si bien la droga que desapareció se hallaba en resguardo dentro del edilicio de la Seccional Tercera, el control de la misma era exclusiva responsabilidad del jefe y segundo a cargo de Toxicomanía y sólo ellos disponían de las llaves del lugar.En tanto, según precisó una fuente judicial, a mediados de la semana pasada una persona que aportó datos sensibles para la investigación radicó una denuncia por amenazas contra efectivos de Toxicomanía, aunque hasta el momento no trascendió quién o quiénes serían los apuntados.Sin dudas, se trata de una grave acusación que no hace más que sumar suspicacias y enfocar la lupa en aquellos que tenían la misión de custodiar la droga en resguardo del depósito de la Seccional Tercera.El testigo en cuestión habría aportado un dato concreto que permitiría relacionar a uno o más efectivos de Toxicomanía con una tercera persona ligada a la venta de estupefacientes, circunstancia que podría derivar en importantes acciones judiciales.“El hecho es gravísimo y si hasta el momento no hay detenidos es porque aún se están produciendo las pruebas. No es que la investigación vaya lenta, sino que se trata de avanzar sobre pistas firmas para arribar al fondo de la cuestión, caiga quien caiga”, remarcó una fuente confiable.En el marco de la pesquisa que realiza Asuntos Internos de la Jefatura de la Policía se determinó que en las horas previas a la constatación del faltante de droga, uno de los efectivos de Toxicomanía se hallaba cubriendo un servicio adicional y solicitó relevo porque se sentía mal.Dicho pedido, según la investigación interna, se registró alrededor de las 3 del pasado 7 de agosto.Al llegar al lugar donde se requirió su presencia, el encargado del relevo constató que ya no había nadie en el puesto, lo que constituye una irregularidad en sí misma.Para los investigadores, lo que sucedió aquella madrugada no pasó desapercibido, puesto que el oficial que requirió el relevo tenía acceso al depósito de secuestro de drogas que se halla en dependencias de la Seccional Tercera.Otro dato sugestivo, al menos para quienes están al frente de la pesquisa, es que a pesar de la supuesta indisposición que a las 3 lo llevó a abandonar el servicio adicional que cumplía en un conocido mayorista local, a las 8 el mismo oficial se hizo presente en la guardia de Toxicomanía e informó que deberían realizar un conteo de la droga en resguardo del depósito.Por ello, para los investigadores es crucial determinar los movimientos del oficial en ese lapso de cinco horas entre que pidió el relevo y se presentó en la guardia.