Acusan a efectivo de la Policía Federal de balear a un vecino en Puerto Iguazú

Martes 7 de julio de 2020

Un efectivo de la Policía Federal, con prestación de servicio en la Delegación de Puerto Iguazú, fue denunciado durante las últimas horas por integrantes de la agrupación Movimiento Resistencia Popular por herir con su arma reglamentaria a un vecino del barrio Riberas del Paraná, en la Ciudad de las Cataratas, quien resultó con un disparo en una de sus piernas.A raíz de esta presentación, el uniformado, identificado como Fernando V., fue demorado por algunas horas, aunque luego recuperó la libertad y ahora las circunstancias del hecho son investigadas por la Seccional Primera de Iguazú, quien elevará las actuaciones al Juzgado Federal de Eldorado, quien interviene en el caso.Según indicaron fuentes policiales consultadas por este matutino, el lesionado fue Fabián C. (31), quien fue internado en el Hospital Samic local, en donde tuvo que ser asistido luego de la lesión que recibió en la pierna izquierda. No obstante, según trascendió por fuentes médicas, no sería de gravedad.Los voceros añadieron que el incidente se produjo cerca de las 2.55 del domingo y fue alertado a la Policía provincial mediante un llamado telefónico por parte de vecinos que advirtieron la presencia de un herido de arma de fuego, tendido sobre calle Chubut, en el barrio Riberas del Paraná.Para cuando los uniformados llegaron al lugar, corroboraron la información y procedieron a la demora preventiva del efectivo de la Policía Federal, en averiguación de lo sucedido. Y además pusieron en custodia a la familia del agresor, ya que un grupo de personas allegadas al herido atacaron con piedras a la casa y al automóvil del efectivo.Este medio pudo recopilar varios testimonios que reflejan dos versiones totalmente contrapuestas en torno al hecho.Por un lado, Yamila Kalatay manifestó que presenció parte de lo ocurrido y narró que esa madrugada se encontraba en una esquina del mencionado vecindario, consumiendo bebidas alcohólicas alrededor de una fogata.Agregó que se hallaba junto a dos conocidos cuando de repente se acercó el efectivo de la Policía Federal y manifestó que quería hablar con uno de sus acompañantes.Fue aquí donde se inició una discusión y en donde instantes después y, por interceder en la pelea, resultó herido Fabián.“Estábamos en la esquina, éramos tres. No nos dimos cuenta cuando llegó (por el Policía). Se acercó y dijo ‘con vos quería hablar’, y añadió que estaba cansado de que cada vez que ingresaba a su casa, todos le silbaran y lo molestaran. Entonces vino Fabián y dijo ‘qué pasa’, y el policía lo empujó”, contó la vecina.Luego añadió: “Fabián lo volvió a empujar y ahí directamente sacó el arma y disparó. Fue todo muy rápido. Nadie nunca lo molesta y nunca tuvimos problemas con este vecino”.Quien también aportó datos sobre lo sucedido fue María Rivas, pareja del lesionado. La mujer indicó: “Estábamos en mi casa y unos vecinos estaban en frente compartiendo y el policía vino de allá arriba a gritar, con intención de matar con el arma en la mano. Mi marido escuchó la discusión y salió a ver. Lo único que sé es que escuché el disparo, salí a ver y vi a Fabián tirado en la calle y el policía ya se había ido”.Por su parte, desde puertas adentro de la Policía Federal trascendió otra versión de lo ocurrido durante la madrugada del domingo.En ese sentido, indicaron que su camarada arribó a su domicilio, en compañía de su esposa e hijos, cerca de las 2.30 luego de compartir una reunión familiar en otro punto de la ciudad.Siempre desde lo manifestado por el entorno del policía, al llegar a su domicilio, Fernando descendió del vehículo con uno de sus pequeños dormido en brazos con la intención de abrir el portón de acceso y escuchó una serie de insultos hacia su persona.A raíz de esto, depositó nuevamente a su hijo dentro del auto y sugirió a su pareja que se metiera a la casa.Acto seguido se dirigió hasta el lugar donde estaban los jóvenes que lo habían provocado y de un momento a otro se encontró rodeado por aproximadamente ocho personas que inmediatamente lo agredieron. Incluso uno de ellos lo golpeó en la cara y otro le propinó una patada en la espalda.Fue durante estas circunstancias que, al verse rodeado, quiso efectuar un disparo intimidatorio al suelo para ahuyentar a sus agresores, con la mala fortuna de que el proyectil impactó en la pierna de uno de los jóvenes.En relación a la pesquisa que se abrió por lo sucedido, desde la Policía de Misiones resaltaron que se busca trabajar con total transparencia, aunque manifestaron que por el momento no se pueden brindar muchos detalles de lo recolectado hasta ahora. Asimismo, indicaron que ya se hizo una pericia en el lugar del hecho y de la casa del acusado.También se procedió al secuestro el arma de fuego reglamentaria que será sometida a pericias y además se hizo la prueba del guantelete de parafina.Además se tomaron varias declaraciones testimoniales a vecinos de la zona.