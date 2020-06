Acusan a Bolsonaro de “invisibilizar” los muertos

Domingo 7 de junio de 2020

Autoridades regionales de salud acusaron ayer al gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro de “invisibilizar” los muertos por Covid-19, después de que un secretario designado del Ministerio de la Salud cuestionara el conteo de óbitos por la pandemia.“El intento autoritario, insensible, inhumano y antiético de invisibilizar los muertos no prosperá”, dice la nota del Consejo Nacional de Secretarios de la Salud (Conass) que congrega a las secretarios regionales de salud.El viernes, Carlos Wizard, designado para asumir la secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos del Ministerio de la Salud, dijo al diario O Globo que el balance de óbitos por la pandemia sería revisado puesto que los datos actuales eran “fantasiosos o manipulados”.Tras el repudio generalizado, Wizard volvió a hablar ayer y dijo que los números no serán revisados. “No estamos interesados en desenterrar los muertos. No queremos rever el pasado, estamos más preocupados con el presente y el futuro”, señaló.Wizard, un multimillonario que hizo la mayor parte de su fortuna con una red de escuelas de idiomas, fue invitado a formar parte de la cartera por el actual ministro interino de Salud, el general Eduardo Pazuello.Pazuello, el tercer titular del cargo durante la pandemia, siguió las directrices defendidas por el presidente Bolsonaro como ampliar la recomendación del uso de hidroxicloroquina y modificó la divulgación de los datos oficiales de muertes y casos.El Ministerio de Salud adoptó el pasado viernes un nuevo formato que sólo incluye las muertes y casos registrados en 24 horas, desestimando los balances totales. El portal en el que los datos eran expuestos fue retirado. La reactivación del panel “está siendo analizada por el equipo técnico”, dijo Wizard.En este contexto, el presidente Jair Bolsonaro sigue los pasos de su homólogo estadounidense e ídolo Donald Trump y amenazó con retirar a Brasil de la OMS por “prejuicio ideológico”.“Les adelanto en este momento: Estados Unidos se retiró de la OMS, y estamos estudiando eso en el futuro. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico o nos vamos también. No necesitamos personas de afuera ofreciendo su opinión sobre la salud aquí”, dijo el mandatario ultraderechista a la prensa en Brasilia.