Acusado de machetear a su pareja quedó a un paso de la preventiva

Jueves 9 de julio de 2020 | 04:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Si bien hace más de una semana Rosa López (36) fue dada de alta tras permanecer casi dos meses internada en delicado estado de salud en el hospital Ramón Madariaga de la capital provincial, a causa de los múltiples machetazos que recibió, en su gran mayoría en la cabeza por parte de su pareja, la intranquilidad seguía rondando su vida.

La posibilidad de que su agresor pudiera recuperar la libertad le generó a Rosa un gran temor y los ataques de pánico que sufrió los primeros días de recuperación en la vivienda de su madre en el Kilómetro 18 de Eldorado son el reflejo de ello.

Aunque una última novedad judicial trajo un poco más de alivio a la víctima y a toda su familia.

Y es que según confirmaron fuentes judiciales consultadas por este medio, sería inminente en los próximos días el dictado de la prisión preventiva para Oscar V. (36), por parte del juez Roberto Saldaña, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado.

Según trascendió, durante los últimos días se tomó declaración testimonial a la víctima, un punto que faltaba concretarse en el expediente. Y si bien los elementos de prueba contra el acusado son comprometedores, restan algunos detalles para definir la situación procesal del detenido.

El implicado fue atrapado por la Policía, horas después del ataque, cuando deambulaba por las calles del barrio Ziegler, a varios kilómetros del lugar del hecho y con el machete con el que había agredido ferozmente a la mujer.

Desde ese momento permanece tras las rejas, imputado por “tentativa de femicidio”.

Por otra parte, mientras continúa a paso firme el proceso investigativo contra Oscar V. (36), Rosa transita el lento proceso de recuperación de las lesiones que padeció en distintas partes del cuerpo y que fueron más severas en la cabeza y manos.

En diálogo exclusivo con El Territorio, la propia víctima narró cómo vive por estos días el reposo que realiza en casa de su mamá María Bitancurt, en una humilde vivienda de madera del Kilómetro 18.

“Estoy en la casa de mi mamá, al cuidado de ella, estoy recuperándome día a día. Todavía estoy bastante dolorida y tengo muchos recuerdos feos de aquel día que no quiero recordar mucho”, sostuvo la entrevistada.

Sobre el día del ataque, comentó que “me acuerdo que me dio tantos machetazos y me dijo que me iba a matar. Por lo menos estoy tranquila porque va quedar preso. Una persona así se tiene que quedar presa porque quiso matarme. Yo volví a nacer y por un milagro yo estoy acá, al lado de mi mamá. Tengo que entrar en cirugía porque quiero recuperar mis manos porque no las puedo movilizar”.

También describió cómo vivió sus días en el hospital: “Pasé muchos días internada, sufrí mucho, hasta ahora sufro los dolores de los cortes en mi cabeza, en mis manos. Me quedé invalida de las manos, ni siquiera ir al baño sola puedo, dependo todo de mi madre, ella me cuida”.



Alta médica

Según publicó este medio en sus ediciones anteriores, Rosa volvió a Eldorado el sábado 27 de junio luego de permanecer casi dos meses internada en Posadas.

Antes fue asistida en el Samic de Eldorado en donde ingresó con cortes en la cabeza, hombros y muslos. Incluso, presentaba una fractura en el antebrazo izquierdo, lo que hace suponer que habría mantenido un intenso forcejeo con su atacante.

El ataque se produjo el lunes 4 de mayo, cerca de la 1 de la madrugada, en inmediaciones a la vivienda que ambos compartían en el Kilómetro 1 de Eldorado.

En aquel momento la mujer tuvo que ser socorrida por un grupo de vecinos que en primera instancia escucharon gritos de auxilio y que segundos más tarde se toparon con la mujer tendida en la calle, desvanecida y gravemente herida a causa de los múltiples cortes.