Acusaciones cruzadas y sin acuerdo para sesionar en Cámara de Diputados - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

La Cámara de Diputados fue citada a una sesión especial para tratar los proyectos de auxilio al turismo, que está atravesando una delicada situación por la parálisis de la actividad debido a la pandemia, y el aumento de sanciones a la pesca ilegal.





Calificaron como chantaje la decisión de no querer sesionar

La diputada nacional por el Frente de Todos de Jujuy Carolina Moisés calificó ayer como “un chantaje” y “una vergüenza” la decisión de los diputados de Juntos por el Cambio de “no querer sesionar virtualmente” y sostuvo que ese accionar “no tiene precedentes”.



“La extorsión de Juntos por el Cambio pone en riesgo que esta casa de la democracia se ponga a la altura de las necesidades que expuso esta pandemia y sancione hoy (por ayer) esta ley clave para el sector”, expresó la legisladora en alusión al proyecto de ley de Fomento al Turismo.



Moisés afirmó que los diputados nacionales por Jujuy de Juntos por el Cambio “se comprometieron con las Cámaras de Turismo, Comercios y con la Unión Empresarios a tratar la Ley de Fomento al Turismo, y ahora no quieren sesionar”.



“El nivel de incoherencia es extremo, ya que en la propia Legislatura jujeña, de mayoría radical, se sesiona virtualmente”, destacó la diputada nacional por Jujuy.



“El planteo que hace la oposición es imposible de tolerar cuando en la propia Legislatura de Caba y en las de las provincias gobernadas por el radicalismo se sesiona virtualmente”, resaltó Moisés.



Los bloques del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados no llegaron a un acuerdo sobre la modalidad de la sesión convocada para la jornada de ayer, por lo que el oficialismo y el resto de los bloques avanzaron con el tratamiento remoto de los proyectos sobre Turismo y pesca ilegal.En tanto, la principal bancada opositora adelantó que impugnará la sesión virtual judicialmente, con el argumento de que no está acordado ese sistema de trabajo.Tras más de siete horas de reunión de presidentes de bloque, con un par de cuartos intermedios, los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio no arribaron a un consenso y finalmente el oficialismo apeló al acuerdo de otros bloques opositores para renovar el sistema de sesiones remotas.El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Masa, señaló que se ha logrado “consenso de la mayoría de los bloques para continuar con las sesiones mixtas”, ante la negativa de Juntos por el Cambio a participar de la sesión de ayer bajo esa modalidad de trabajo, por interpretar que debía hacerse de manera presencial.“No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia” de coronavirus, agregó el titular de la Cámara, en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos.Minutos antes, en el mismo lugar, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que no hubo consenso con el oficialismo “porque se cayó el protocolo” de funcionamiento remoto y advirtió que si se efectúa en forma telemática impugnarán “su validez”.“Lamentablemente luego de ocho horas de debate no se pudo llegar a un acuerdo con el FdT. Ofrecimos dos alternativas, fueron rechazadas. Ingresaremos al recinto a impugnar la sesión. Porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de JxC diciendo a este método que no”, dijo Negri, junto al titular del bloque del PRO Cristian Ritondo y al presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.La sesión estaba prevista originalmente para las 15, luego fue postergada a las 16.30, después para las 17.30 y finalmente para las 19.30.Mientras se demoraba el inicio de la sesión, unos 80 diputados de Juntos por el Cambio ingresaron al recinto para ocupar las bancas, y luego algunos de ellos se retiraron al Salón de Pasos Perdidos, a la espera de lo que definan sus jefes políticos en la reunión de Labor Parlamentaria.Juntos por el Cambio llegó a ese encuentro con la propuesta de renovar el protocolo de funcionamiento telemático, y, en los próximos días, acordar un temario para extender el trabajo virtual por 30 días, donde no se incluya la Reforma Judicial ni el proyecto de Aporte Solidario, informaron fuentes parlamentarios.El Frente de Todos informó a la oposición que el debate por la Reforma judicial se va extender por lo menos dos meses en comisión y lo mismo sucederá con el Presupuesto.