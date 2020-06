Acuerdo y festejos

Miércoles 3 de junio de 2020

La pirotecnia verbal puso las negociaciones en punto de ruptura. Con las conversaciones estancadas con Gimnasia por la renovación del contrato de Maradona, Matías Morla, apoderado de Diego, explotó en redes sociales y acusó a la dirigencia del Lobo de dinamitar la continuidad del astro como entrenador.

Gabriel Pellegrino, titular tripero, señaló al “entorno” del DT por el conflicto. El lunes estaba “todo caído”, según quienes están cerca del ‘10’. Pero en cuestión de horas llegó la paz. Y todo indica que hoy, el día del cumpleaños 133 de la institución, se haría oficial el nuevo acuerdo entre las partes, que tendrá una duración de 18 meses.

En medio del escándalo, las versiones de uno y otro lado fueron antagónicas. “Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia”, apuntó Morla, con Pellegrino en el blanco.

Cerca de la estrella entiendían que había resultado trascendente para que el directivo pudiera conseguir la reelección. Y veían ingratitud en su actitud. Además, informaban que venían negociando mantener los ingresos del cuerpo técnico hasta fin de año, mediante un contrato corto (el vínculo actual vence en agosto) para luego hacer otro por 2021 con un incremento, en el que como “extras” podía aparecer la realización de un documental con el día a día del astro, como sucedió en su paso por Dorados de Sinaloa. El técnico tenía una condición innegociable: no quiere que le desarmen el plantel.

Desde el lado de Gimnasia agitaron la versión de que Maradona y su equipo (con Sebastián Méndez a la cabeza) habían pedido un incremento para el segundo semestre de 2020. “Pretendían un aumento que no podemos asumir. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él”, disparó Pellegrino.

Tras la tormenta, primó el diálogo. Pellegrino y Morla (con participación del empresario Christian Bragarnik) volvieron a hablar ayer y acordaron diagramar una conversación entre el presidente y Diego Maradona, sin intermediarios, para intentar salvar la negociación. Pero no hizo falta. La gran noticia para los fanáticos llegaría como regalo de cumpleaños.