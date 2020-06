Acuarelas de la vida en cuarentena

Miércoles 10 de junio de 2020

El artista misionero Ignacio de Lucca pintó una colección de obras que muestran la vida dentro de las casas en tiempo de coronavirus. Por el momento, las pinturas se pueden ver en las redes sociales, pero luego serán parte de un libro que contendrá esos retratos del aislamiento.

El Territorio dialogó con De Lucca, quien contó el origen de esta nueva colección nacida en cuarentena.

“Al estar separado de gente que quiero y con la que comparto afectos, empecé a conectarme y a pedirles que me manden alguna foto de cómo estaban pasando el aislamiento social en sus hogares. Luego traduje esas fotos de WhatsApp en pinturas de acuarela sobre papel”, contó el artista. “Primero iban a ser 40 obras para significar el número que da origen a la palabra cuarentena. Pero seguí pintando y ya llevo 60 obras sobre esta temática”, agregó.

Las pinturas muestran situaciones cotidianas de la vida. Ámbitos íntimos de los hogares, que se convirtieron en el mejor refugio de protección contra el coronavirus que acecha en las calles.

“Se trata de momentos tan sencillos como únicos. Los elegí pintar porque reflejan las actividades que nos ayudaron a transitar estos días”, comentó el apostoleño que vive en Buenos Aires.

Entre las obras, se destacan actividades que se volvieron cotidianas. En una se refleja el ingenio de un ciclista que transformó una bicicleta común en una fija, para poder pedalear dentro del hogar. Otra obra muestra a una persona haciendo un asado. Algunas retratan pasatiempos como personas tocando el piano o leyendo un libro. También hay obras con el sello inconfundible de la vegetación misionera.

Las creaciones muestran también al barbijo y al alcohol en gel, como nuevos accesorios comunes en todos los hogares, por la situación actual.

Es la primera vez que De Lucca incursiona en la pintura de retratos. Sus obras anteriores no muestran figuras humanas en primeros planos. En esa línea destacó: “Esta pandemia puso en evidencia la fragilidad de la vida humana y quizá eso me impulsó a retratar personas. Además todas las obras están relacionadas con amigos o familiares, gente muy querida, y también eso ayudó a que pueda avanzar en los retratos”.

En una primera etapa el pintor decidió compartir estas obras en su cuenta de Instagram, espacio en el que cosechó buenas críticas de sus seguidores. “En tiempos de pandemia también el arte tuvo que guardarse puertas adentro, por eso creí que mostrando esas postales cotidianas seguía alimentando la comunicación del arte”, explicó.

Desde su cuenta oficial de Instagram, @ignaciodelucca, el artista mantiene una fluida comunicación con sus seguidores. “Soy de una generación donde la interacción con el otro es casi siempre cara a cara y por eso no deja de sorprenderme la espontaneidad de las redes sociales y en especial de Instagram donde estoy publicando esta serie. Los días que no publico me preguntan, ‘¿qué pasó? ¿Por qué no hay pinturas nuevas hoy?’ La gente está muy deseosa de recibir cultura y más en estos días en los que muchos tenemos más tiempo para recrear los sentidos a través del arte”, destacó. al tiempo que resaltó que la intención de generar esta colección de obras lo mantuvo muy activo a lo largo de la cuarentena. “Me ayudó a organizar la agenda de cada día donde le pude dar mucho espacio a esta creación que realmente me colmó de placer en un momento donde todo parecía ser oscuridad. Los colores me ayudaron a poner luz en estos días raros”, resumió.

Explorando formatos

Además de exhibir su colección, la idea del artista es editar un libro seleccionando algunas de las obras. Su compañera, la cantante Cecilia Pahl, está trabajando en la narrativa del documento.