Activan rastrillaje epidemiológico en la frontera por fiebre amarilla en Brasil - El Territorio Misiones

Desde el Conicet se plantea que “los monos carayá son muy susceptibles al virus que es trasmitido por mosquitos ya que al ser picado el mono se enferma y tiene una elevadísima probabilidad de morir al cabo de máximo una semana de haberla contraído”.





Aumento de monos infectados El aumento en el número de monos infectados por fiebre amarilla en Paraná y Santa Catarina desde julio del año pasado llama la atención sobre la circulación del virus en la región. Según el Departamento de Salud de Paraná, el virus de la fiebre amarilla causó la muerte de al menos 287 monos, desde julio de 2019 hasta fines del mismo mes en este 2020. Se reportaron casos en 43 de los 399 municipios de Paraná. Del total, 133 casos se confirmaron entre el 27 de marzo y el 8 de mayo de este año; entre el 24 de abril y el 8 de mayo hubo 27 confirmaciones. Todavía hay 89 casos en investigación y 423 informes en los que no se tomaron muestras para su análisis. Aun así, el total de casos confirmados es varias veces mayor que en años anteriores. Desde julio de 2018 hasta junio de 2019, la secretaría atestiguó 49 epizootias, es decir, muertes o enfermedades de primates infectados por el virus de la fiebre amarilla.

El riesgo de la sindemia El país lucha desde hace meses contra el coronavirus, siendo estas últimas semanas las más complejas dada la cantidad de casos que se registran a diario, unos 10 mil. Misiones, si bien mantiene cierto equilibrio epidemiológico, siendo la provincia con menor cantidad de contagios, también da batalla. El Covid-19, en tanto, no es la única preocupación del sistema sanitario. También está el dengue, transmitido por el Aedes aegypti, que en la última temporada generó el mayor brote de la historia, superior a la epidemia 2015-2016. Como si eso no bastara, está el riesgo siempre latente de la fiebre amarilla -que avanza en el sur de Brasil y amenaza a la frontera con Misiones-, que tiene en común con el dengue el vector y algunos síntomas. Y en ese contexto, aparece un concepto común para los epidemiólogos que merece ser tenido cuenta y actuar en consecuencia: "Sindemia". El término hace referencia a la coexistencia, en un lugar y período específico, de dos o más epidemias que comparten factores sociales. El Sars-Cov-2 irrumpió en Argentina cuando el brote de dengue epidemia de dengue ya estaba circulando. Ante la dificultad de diferenciar las patologías, la prevención y la consulta precoz representan las principales armas para la población.

La frontera con Brasil representa riesgo. La advertencia, reforzada en el actual contexto sanitario, es anterior a la pandemia. Además, del brote de Covid-19, hay enfermedades endémicas que obligaron y obligan a encender la alerta en los municipios limítrofes.Es así que ante los casos de monos muertos por fiebre amarilla, en Cascavel -ubicada a unos 85 kilómetros de la frontera con Misiones-, el Ministerio de Salud Pública de Nación y el Ministerio de Salud de la provincia, lanzaron un alerta de riesgo en la zona, retomando y fortaleciendo las actividades de prevención con los equipos de vigilancia integrada.Considerando que estos primates son los centinelas epidemiológicos de la fiebre amarilla -es decir indicadores -, viven en la copa de los árboles y la región es conectada por un corredor verde, que permitiría la llegada de los animales por el Norte de Misiones, las autoridades de Salud junto al Ministerio de Ecología lanzaron una campaña a fin de prevenir posibles casos siendo la vacunación la principal herramienta. La campaña que se está llevando adelante tiene dos vías: por un lado el control de las tropas de monos y por otro la vacunación. Se desarrollaron reuniones para definir acciones en San Pedro, El Soberbio, San Vicente, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Pozo Azul, Comandante Andresito y Puerto Iguazú.“Es importante que el vecino, el obrajero, cuando note monos enfermos, que bajan de los árboles porque viven en las copas, avise a los entes, en este caso uno de ellos es Ecología, para que hagamos el bloqueo. Así se investiga la causa de muerte del animal y se realiza un estudio de las personas que tuvieron contacto con el primate, vemos si tienen o no vacuna, que en este caso es la principal herramienta”, explicó a El Territorio, Cristian Cristaldo, jefe de Zona Noreste de Salud.En este aspecto, hay que insistir en que los monos son centinelas de la enfermedad, no son transmisores directos a los humanos, por lo que desde el Ministerio de Ecología, solicitan no ejercer violencia contra estos animales sino evitar contacto con ellos en caso de encontrar alguno enfermo o muerto.En cuanto al segundo eje del trabajo, que corresponde al personal de salud, tiene que ver con un monitoreo en las zonas de riesgo con el objetivo de evaluar el índice de vacunación contra la fiebre amarilla. Esta enfermedad tiene síntomas similares al dengue: fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares.Se registró un 99% de personas que ya fueron inmunizadas y se procede a vacunar a quienes no logran determinar si tienen o no la dosis. “Para enfrentar esta enfermedad es fundamental que la población esté vacunada en su gran mayoría. Estamos saliendo a terreno para vacunar a quienes no tengan la vacuna, desde los 2 a 59 años. Al estar tan cerca de la zona donde se encontraron monos muertos por la enfermedad, si bien creemos estar cubiertos por la vacuna, es necesario llevar adelante este refuerzo con estas dos acciones principales”, puntualizó Cristaldo.En el caso de que alguna persona note alguna anomalía en monos o ejemplares muertos, pueden comunicarse con “Ecología te escucha” al 3764-883555.Entre el 24 de junio de 2019 y el 24 de junio de 2020, se detectaron 299 casos de monos carayá muertos por fiebre amarilla en Brasil. Misiones, precisamente la zona Norte, se conecta con el estado de Paraná, mediante un corredor verde, vía por la cual podrían llegar algunos monos infectados y como en la provincia existen dos tipos de monos carayá, el rojo y el negro, resulta indispensable un monitoreo de ambos.La enfermedad se transmite a los humanos por la picadura de mosquitos infectados Aedes aegypti. En este caso, se parte de la tesis de que los más expuestos a infectarse son aquellos que trabajan en el monte, situación que se vive diariamente en la zona Norte, con obrajeros, colonos y efectivos de distintas fuerzas y pueden a su vez, ser nexos para el contagio en la zona urbana, transformando la fiebre amarilla selvática en urbana.También se encendió una señal de alarma por el corredor verde del Parque Nacional Iguazú, que conecta Misiones con Brasil. No obstante, el trabajo de inmunización es constante en la zona y las áreas programáticas trabajan en una campaña contra la fiebre amarilla.El director de Salud Zona Norte, Jorge Frowien, explicó a este medio que la mayor parte de la población recibió la vacuna contra esta enfermedad. “Nosotros tenemos un alto nivel de vacunación porque por lo menos una vez en la vida recibieron una dosis, ya sea porque se solicitaba para ir a Brasil, porque se realizaron campañas, además muchas empresas forestales tienen como requisito para ingresar a trabajar que estén inmunizados. Y los integrantes de las fuerzas de seguridad y personal de Parques Nacionales que se va renovando son vacunados por el área programática”Haciendo referencia a las acciones que se están haciendo desde que se tomó conocimiento de la circulación viral en Cascavel, Brasil, Frowien comentó: “Se está trabajando en el cruce fronterizo, si bien no está habilitado, circula transporte de carga. Nosotros establecimos un puesto de vacunación que además irá monitoreando para saber quién tiene y quién no la vacuna”.