Actim reclama $74 millones por deudas de salud del FET

Miércoles 3 de junio de 2020

El dirigente tabacalero y actual diputado nacional, Héctor Cacho Bárbaro, refirió que los prestadores de salud exigen saber qué se hace con la plata de las obras sociales en general, y en este sentido, “les contamos que la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim) tiene acreencias en Nación por 74 millones de pesos que corresponden a un saldo de 29 millones pendientes de 2019 y 45 millones por las prestaciones de lo que va de 2020. Estamos esperando la transferencia de esos recursos pero la cuarentena atrasó los trámites en Capital Federal, como pasó en todo el país”.

Bárbaro recordó que la situación de Actim y las demás asociaciones tabacaleras es particularmente diferente que la de las obras sociales sindicales, que reciben aportes mensuales por descuento directo de los sueldos. “Nuestra cobertura de salud depende en exclusiva de la transferencia de los aportes del Fondo Especial del Tabaco; no tenemos plata acumulada o recaudada que podamos usar en reemplazo de esos recursos y como no cobramos coseguros para que el socio afiliado no pague nada cuando se atiende, tampoco tenemos ese ingreso como sí lo tienen las obras sociales tradicionales”, explicó. Se apuntó en tanto que tramitan la cancelación de deudas.