Acordó cuatro años de cárcel por hostigar a su pareja

Martes 4 de agosto de 2020 | 00:00hs.

Por Cristian Valdez fojacero@elterritorio.com.ar

Un hombre nacido en Buenos Aires pero radicado desde hace algunos años en el barrio Sol de Misiones, de Posadas, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por haber ejercido violencia física, amenazado y hostigado a su ex pareja -con quien tiene un hijo pequeño-, quebrantando las restricciones judiciales de acercamiento que debía cumplir.Se llama Facundo Fabián Gómez, tiene 25 años y llegó a la instancia de debate bajo los cargos de cuatro causas acumuladas por desobediencia judicial y violación en domicilio en concurso ideal, desobediencia judicial (dos hechos) y amenaza en concurso real.En la jornada de hoy decidió admitir su culpabilidad en los episodios -que comenzaron hace tres años- en un juicio abreviado, y más allá de la pena que deberá cumplir en la Unidad Penal de Loreto, aceptó someterse de inmediato a un tratamiento psicológico intramuros. Le prohibieron tener cualquier contacto con la víctima.El acuerdo de pena contó con la intervención de la Fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez, además de la defensora de Gómez, Liliam Belloni. Fue homologado por la jueza Correccional y de Menores Uno, Marcela Leiva, durante la misma audiencia.Consta en el expediente que Gómez, el 21 de octubre de 2017, a la medianoche e infringiendo la orden de restricción de acercamiento hacia su ex pareja en su domicilio del barrio Giovinazzo, lugares de trabajo y concurrencia, llegó al inmueble en estado de ebriedad y comenzó a exigirle a la víctima que saliera.Como no obtuvo respuestas ingresó al terreno sin permiso e intentó abrir una ventana, pero no pudo. Siguió gritando e insultando, todo en presencia de los progenitores de la joven.Por ese hecho fue denunciado e imputado por desobediencia judicial y violación de domicilio en concurso ideal, aunque después, más precisamente el 5 de junio de 2019 a la tarde, infringiendo nuevamente la orden que le prohibía acercarse a su ex pareja, se presentó a la sala de nivel inicial donde ésta había llevado a su hijo y ante la reacción de la víctima por un pedido “para dialogar”, la golpeó en el rostro obligándola a ingresar al patio del establecimiento para pedir ayuda a las propias docentes, que fueron testigos del ataque. Fue otra vez imputado por desobediencia judicial.Dos días después nuevamente quebrantó el dictamen judicial, acercándose a un evento en la escuela de su hijo en el barrio Itaembé Guazú donde profirió amenazas a la víctima, la retuvo en contra de su voluntad y hasta se retiró con el pequeño sin decir a dónde lo llevaría.Cuando la madre estaba haciendo la denuncia, se presentó en la Comisaría e hizo entrega del pequeño, consta en el expediente.Estuvo un par de semanas detenido a instancias de un juzgado penal, pero ni bien recuperó la libertad, el 22 de junio, fue otra vez a la casa de su ex pareja exigiendo hablar con ella y ante la negativa, amenazó: “No saben de lo que soy capaz, voy a seguirla en transferencia, en la facultad, en el centro y ahí va a ver”, provocando que la víctima activara el botón antipánico.Fue detenido e imputado por desobediencia judicial (dos hechos) y amenazas, que le valieron su estadía en prisión hasta este momento que evitó el juicio oral inclinándose por un abreviado, en el cual se responsabilizó de todos los hechos por los que estaba acusado.