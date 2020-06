Acordaron obras complementarias en ruta nacional 12

Viernes 12 de junio de 2020 | 17:45hs.

Gonzalo Atanasof, titular de Corredores Viales SA visitó las provincias de Misiones y Corrientes y firmó un convenio de colaboración con intendentes de las ciudades de Jardín América, Colonia Victoria y Santa Ana.





Lo acompañaron Eduardo Márquez, vicepresidente de CVSA; Facundo Perona, Subgerente de Atención al usuario y Juan Oliva, Coordinador del CV6 en la región. Las autoridades de la empresa estuvieron en las ciudades de Posadas, Jardín América, Puente Garupá, Puente San Ignacio y Santo Pipó, donde dialogaron con la intendenta del lugar, Mabel Cáceres.





En la recorrida se supervisaron trabajos de calzada, césped y mantenimiento de las rutas.





En Posadas mantuvieron una reunión con el gobernador, Oscar Herrera Ahuad y el diputado nacional por Misiones, Ricardo Welbach y Sebastián Macías, titular de Vialidad Nacional en dicha provincia. Durante la misma se acordaron obras complementarias en ruta 12 para ofrecer rutas más seguras.







La toma de posesión del del Corredor Vial Nº 6 por parte del Estado Nacional tuvo lugar el pasado 1° de abril en plena vigencia de la primera cuarentena y fue la primera visita de las autoridades de CVSA a diferentes ciudades.







Reunión en Jardín América

Tras el encuentro con el Gobernador, el titular de los corredores viales se reunió con intendentes en la localidad de Jardín América, dónde se avanzó con otros acuerdos. Allí estuvieron los intendentes de Jardín América, Ing Oscar Kornoski, el intendente de Santa Ana Pablo Castro y el intendente de Colonia Victoria Hugo Andino.

En la oportunidad El Territorio dialogó con Gonzalo Atanasof, Presidente de Corredores Viales S.A. quien destacó que “antes de llegar a Jardín América muy temprano nos reunimos con el gobernador Herrera Ahuad con quien hablamos sobre seguridad vial, el mantenimiento de la ruta nacional 12 y sobre esta nueva concesión que se hace cargo de una ruta estratégica para el turismo, la producción y la economía, me expresó las necesidades que tienen y a partir de ahora empezaremos con un diagnóstico basado en las reuniones con intendentes y referentes sociales de Misiones para resolver cada una de estas cuestiones” dijo.





En esa reunión el gobernador “acompañó sus pedidos con registros de accidentes fatales que hay en Misiones, que son altísimas” a consecuencia de que la ruta atraviesa la mayoría de las ciudades que hay sobre la arteria nacional.







Respecto de los temas que trataron con los intendente de Colonia Victoria y Santa Ana, localidades que tiene en sus municipios estaciones de peaje, Atanasof explicó que “ellos tienen un reclamo histórico acerca de la tarifa diferencial aunque con características diferentes pero los dos reclamos son justos, trataremos de ver cómo podemos resolver estas cuestiones”.





El funcionario remarcó que la empresa “tiene una mirada social, política e integradora y por eso es una empresa del estado que se reúne con los intendentes para ver que les falta a sus municipios y en que podemos colaborar desde la ruta, les aseguramos dar espacio para la discusión de los temas inherentes a cada localidad con cada uno de ellos”.





“La idea es trabajar en equipo entre los intendentes, el gobernador, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y la empresa Corredores Viales S.A.” expresó luego de la reunión Gonzalo Atanasof.





De su lado, el intendente de Jardín América Ing. Oscar Kornoski expresó que “la firma de este convenio con la presencia de estos funcionarios nacionales en nuestra ciudad garantiza que todo lo que hemos convenido hoy se lleve a cabo porque se puso de manifiesto el espíritu de querer trabajar y ser eficientes en el uso de los recursos y en la llegada a la gente”.





Respecto a los anuncios que hiciera el gobernador Herrera Ahuad sobre la autovía San Ignacio – Puerto Rico, Kornoski expresó que “por la situación económica que estamos atravesando aquí y en el mundo los recursos son escasos por eso se va a trabajar primero en las rotondas y las travesías urbanas, hay proyectos para San Ignacio, Gobernador Roca, Jardín América y Puerto Rico”.





“Ninguna obra se va a hacer arrebatadamente, sin tener el consenso de la gente, la obra de Jardín América obedece a la enorme cantidad de pérdidas de vidas humanas y personas que quedaron con secuelas gravísimas de por vida, hemos perdido decenas de vidas en nuestra ciudad” dijo el intendente Oscar Kornoski.





Localidades con casillas de peaje: reclamos puntuales

El intendente de Colonia Victoria, Hugo Andino, presente en la reunión dio detalles sobre la problemática de su ciudad respecto a la estación de peaje que “está en la puerta de nuestra casa, es un reclamo que tiene treinta años, que lo hablamos hoy con los funcionarios nacionales y que creemos puede tener solución”.





El alcalde recordó “hemos tenido varios cortes de ruta, un by pass para evitar pagar el peaje que de seis pesos pasó a cuarenta primero y a setenta después y la presión fue enorme durante los últimos años, finalmente logramos un acuerdo en su momento pagando el pase vecinal a siete pesos que todavía se mantiene” y agregó “todos esos detalles fueron presentados hoy y la solicitud de que se mantenga el precio actual para los vecinos de Victoria”.







Actualmente el Pase Vecinal de Colonia Victoria está a siete pesos y ya no se usa el by pass que se había construido sobre una propiedad privada de la localidad “sabemos que cuando usas la ruta tenes que pagar, somos muy conscientes de eso, lo que solicitamos es que no cambien la tarifa actual”.







Andino también afirmó que “durante la reunión solicitamos que se vayan puliendo varias cuestiones que quedaron pendientes, también una pequeña rotonda, un puente aéreo e iluminación”.





Entre las cosas que se plantearon se solicitó un acceso asfaltado al puerto de Colonia Victoria (trayecto de cuatro kilómetros) y refugios para esperar el colectivo que se sumen a los dos que ya construyó el municipio.







De su lado el intendente de Santa Ana, Pablo Castro, además de manifestar su conformidad por la reunión y los temas que se trataron confirmó que hicieron “el pedido de tener para los vecinos de Santa Ana un pago diferencial similar al que tiene Colonia Victoria”.





Castro aseveró también que en ésta etapa de construcción de la autovía por inconvenientes en el presupuesto de la empresa “comenzaron a tener problemas y empezaron a sacar varias etapas de la obras entre ellas el acceso asfaltado a la Ruinas Jesuíticas, las colectoras que tambien iban a ser asfaltadas, el acceso a la terminal, las veredas y las luminarias, entre otras cosas”.





“Luego de éste convenio marco se establecerán los otros convenios necesarios y para tareas específicas” manifestó el alcalde.“Queremos que las obras complementarias se cumplan tal y como estaban en el proyecto original, estoy muy preocupado porque fueron sacando y sacando cosas y comienzan a quedarnos accesos terrados donde el municipio ya había asfaltado, por ejemplo” afirmó Castro.