Acordaron la primera radicación virtual de una empresa en Misiones - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

"Hay interés de otros actores económicos, como de Brasil, que quieren integrarse al Silicon Misiones"Jorge Maidana Presidente del Parque Tecnológico de Misiones

“Hay que inculcar la cultura de datos, la aplicación de inteligencias para estar acordes a la nueva revolución”, completó.





Más firmas seguirán la misma tendencia Flavia Morales, coordinadora del proyecto Silicon Misiones, anticipó algunas de las tareas que se encararán en el corto plazo.



“La instalación de firmas a través de la virtualidad es una tendencia, por lo que tenemos que afinar las normativas porque no son los mismos requisitos que una instalación presencial”, señaló la diputada nacional, al destacar que la prioridad de los proyectos involucran a misioneros.



“A finales de octubre tenemos varios convenios que firmar, porque el Silicon Misiones está en marcha”, agregó Morales.



Por otra parte, en relación a la Universidad del Conocimiento, destacó la formación de recursos humanos e insistió en la incorporación de mujeres que, actualmente, representa el 23% de la matrícula. “La formación es clave para la instalación de firmas”, cerró.

Se concretó ayer la primera radicación de manera virtual de una empresa en Misiones, a través de una alianza entre el Silicon Misiones y el Parque Tecnológico de Misiones (PTMi).En este sentido, se firmó un convenio para el desembarco de una start up (compañía emergente) ya constituida denominada Acordar, reconocida en el ámbito de los negocios en diferentes puntos del mundo y que fue fundada por un misionero.Del acuerdo participaron la diputada nacional y coordinadora de Silicon Misiones, Flavia Morales; el presidente del Parque Tecnológico de Misiones, Jorge Maidana; el creador de la firma, Pablo Albani (33); y el titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene.Indicaron que el objetivo es posicionar a la firma en el ámbito regional y ofrecer soluciones en materia de gestión de clientes y cobros, en el afán de añadir valor agregado a las diferentes compañías en formación, y potenciar el nivel financiero local en el resto del mundo, mediante la inteligencia artificial.Acordar, que se creó hace tres años, trabaja actualmente con bancos, aseguradoras y empresas de Colombia, Estados Unidos, países de Europa y Australia.Albani señaló en diálogo con El Territorio que “Misiones tiene un desafío interesarse en formarse en tecnologías nuevas, que son tendencia en el mundo, y que el objetivo es formar recursos humanos en programación y negocios para lograr desarrollos inteligentes”, sobre los motivos que llevaron a su instalación en la tierra colorada.En este sentido Morales indicó que el establecimiento de la firma implicará una operación dentro del Silicon Misiones a través de la órbita del Parque Tecnológico.“El acuerdo viene a posicionar y potenciar todas las arterias del proyecto, que incluye al Parque Tecnológico, a las compañías emergentes y a los emprendedores. Las firmas a nivel internacional nos piden ser un nexo con estas empresas. En el caso de Acordar, el objetivo es que gane más clientes y así hacerlo crecer en Misiones y la región. Si una empresa crece, se traduce en más fuentes de trabajo local y es el objetivo del trabajo”, sostuvo la funcionaria.Asimismo señaló que se encarará comunicación con los socios estratégicos de Silicon para explicar la iniciativa, como así incluir a la firma Acordar en la Universidad del Conocimiento, en el afán de formar recurso humano en programación (ver Más firmas seguirán...).Por su parte Maidana, titular del PTMi, comentó que “la pandemia nos planteó un nuevo desafío en la instalación de empresas, de los nuevos comportamientos que hace que tengamos que reinventarnos, de hacer prácticas que sean viables y aplicables. La modalidad virtual se adelantó, era algo que presumíamos que iba a pasar en cinco o diez años pero lo estamos haciendo ahora”.En la misma línea agregó: “Implica una nueva modalidad de trabajo para el Parque, que ofrece 50 hectáreas para la radicación de empresas de base tecnológica. Además, esta radicación es el puntapié inicial para la incubación de otras firmas con la misma modalidad y de la oficina de asistencia virtual, y que permitirá operar en cualquier parte del mundo”, al mencionar que Acordar no contará con un lote propio pero podrá hacer uso del espacio del predio.Luego aseveró que “en el marco del Silicon Misiones, del cual hay una sociedad estratégica, se fomentará el engranaje productivo, no sólo de Posadas y Misiones, sino de la región, que ya mostraron su interés, como por ejemplo actores económicos de Brasil, que quieren integrarse a este proyecto. De a poco se están materializando este proyecto que es muy importante para la región”.En tanto que Albani, quien es oriundo de Posadas y se radicó hace años en Buenos Aires, contó algunos detalles de su emprendimiento que nació hace tres años y cuenta con otras 7 personas en el plantel formadas en Ciencias Económicas e Informática.“Acordar nació hace tres años y es una solución digital para la gestión de deudas; dentro de su desarrollo combina múltiples modelos de aprendizaje automático (machine learning) que permite optimizar la gestión y la recuperación de la cartera”, dijo. La firma trabaja actualmente con clientes en diversos puntos del globo, con un mismo equipo distribuido en diferentes partes del país y en constante expansión, sin contar con una oficina física.En cuanto a las proyecciones de trabajo en Misiones anticipó: “La idea es aprovechar y llegar a lugares donde no podemos hacer foco. Hay oportunidades para desarrollar clientes y proyectos nuevos en inteligencia artificial, para la generación de valor agregado. Se vive un cambio de paradigma que viene para quedarse. En Acordar se trabaja 100 por ciento virtual y permite trabajar con cualquier proyecto en diferentes partes del mundo. Y la única forma de trabajar a escala es formar generaciones nuevas con la tecnología, porque no existen programas académicos en esta área”.