Acondicionarán un espacio para los pacientes de covid-19 leves en Iguazú - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020 | 21:15hs.





Luego paso a ser de uso exclusivo del obispado ya que debían desarrollar los diferentes retiros espirituales y alojar a los seminaristas. No obstante, el Obispo Nicolás Baisi ofreció el predio de la escuela Sagrada Familia al Ministerio de Salud, pero no aceptaron ya que no existía la necesidad de mantener un espacio exclusivo para pacientes. Actualmente la situación epidemiológica ha cambiado y la cartera sanitaria acepto el espacio.





El predio de la Escuela secundario Sagrada Familia, que pertenece a la Diócesis de Iguazú, será acondicionado desde este viernes. Así trasladarán camas desde el Santuario al predio ubicado sobra calle Fray Luis Beltrán y se instalaran duchas para el aseo de los pacientes que utilizaran las instalaciones. El lugar estaría habilitado el sábado, indicaron desde el Hospital local.





El espacio contara con 14 camas para albergar a pacientes leves que no puedan realizar el aislamiento en sus hogares. Se organizarán en dos pabellones, femenino y masculino ambos con 7 camas cada uno. Las personas que se aíslen en el lugar tendrán seguridad, recibirán 4 comidas diarias. Promotores de salud estarán encargados de los controles vitales diarios además del seguimiento telefónico.

Al inicio de la pandemia el hospital de Puerto Iguazú contaba con el Santuario Santa María del Iguazú, habilitado para aislar a pacientes sospechoso o covid-19 leves. Dicho espacio fue cedido por la Diócesis de Iguazú hasta los primeros días de julio.