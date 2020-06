Aclaran prohibición de cortes de servicios por falta de pago

Miércoles 24 de junio de 2020

Desde Defensa del Consumidor, dependiente de la Dirección de Comercio Interior de la provincia, se aclaró ayer que rige en Misiones la prohibición de cortar o suspender diversos servicios por los próximos 180 días. Recordó de esta manera la plena vigencia en Misiones de la normativa nacional publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, donde también se estableció el congelamiento de tarifa. El día que se dio a conocer la extensión de la medida a nivel nacional, desde la Cooperativa Eléctrica de Oberá se había intimado el pago de la luz a una usuaria, señalando en la carta documento que Misiones no había adherido a la medida que ahora se prorrogó.

“Es ley nacional e involucra a todos los prestadores”, explicó a El Territorio Alejandro Garzón Maceda, titular de la dependencia que a su vez responde al Ministerio de Acción Cooperativa.

Garzón Maceda sostuvo ayer que ante la actual situación “las empresas prestadoras de servicios de telefonía, gas, agua, internet y otros, no pueden cortar ni suspender sus servicios por falta de pago aun cuando el usuario adeude seis facturas, consecutivas o alternadas”. Recordó que la prohibición de cortar o suspender los servicios tiene como plazo original 180 días desde el 25 de marzo y que ello fue ahora prorrogado.

En un comunicado emitido por Defensa del Consumidor se indica que se aclara esta situación “ante los reiterados reclamos por presuntos avisos de corte, y consultas sobre cuál es la normativa vigente”. De allí que informaron la vigencia de los Decretos 311/2020; 426/2020 y 543/2020. “Las empresas prestadoras de los servicios deben dar planes de facilidades de pago a los usuarios para que puedan pagar las deudas que se generen durante ese plazo”.

Desde Defensa del Consumidor se explicó que las empresas no pueden suspender o cortar sus servicios a los siguientes usuarios residenciales: personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Quienes cobran pensiones no contributivas con ingresos mensuales inferiores a 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Los inscriptos en el régimen de monotributo social. jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que cobran una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vitales y móviles.

Los monotributistas con un ingreso mensual inferior a dos veces el salario mínimo vital y móvil. Los que cobran seguro de desempleo; electrodependientes. Las personas incorporadas en el régimen especial de seguridad social para empleados de casas particulares (Ley N° 26.844). Las exentas del pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza. Con salario mínimo vital y móvil de $16.875 o de dos integrantes de $33.750.



También no residenciales

Añade que las empresas no pueden suspender o cortar sus servicios a los siguientes usuarios no residenciales: micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación; cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el instituto nacional de asociativismo y economía social (Inaes), según lo establezca la reglamentación. Las instituciones de salud, públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación; las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.



Servicio reducido

Añade que los servicios de telefonía, internet y tv por cable, las empresas están obligadas a no cortar el servicio por falta de pago y a mantener un servicio reducido.

Añade que las empresas prestadoras de servicios prepagos de energía eléctrica deben dar el servicio de manera normal y habitual durante 180 días, aunque el usuario no pague la recarga. Añade que las prestadoras de servicios prepagos de telefonía móvil o de internet deben dar un servicio reducido que garantice la conectividad hasta el 28 de junio de 2020 aunque el usuario no pague la recarga.