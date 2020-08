Aceptan renuncia de Kunzmann de Gauchat al cargo de jueza

Miércoles 12 de agosto de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“Me quedó grabado que uno de ellos nos contó que Mario les decía a los policías: ‘porque me hacen esto, si yo no le hice mal a nadie’, que es una frase que él decía siempre”, relató Irma Komka, la mamá, en una de varias entrevistas con El Territorio.





Violador sobreseído El 30 de noviembre del año pasado, el penitenciario Eduardo Iván C. (38) fue denunciado por su propia esposa por presunto abuso sexual en perjuicio de sus hijastras, de 11 y 9 años. El caso recayó en el Juzgado que entonces dirigía Alba Kunzmann de Gauchat, quien años antes sobreseyó al mismo sujeto de tres cargos de abuso. El primer hecho fue denunciado el 2 de julio del 2010 ante la Comisaría de la Mujer de Oberá. Un hombre de 30 años manifestó que su hija le contó que el padre de su compañerito la manoseó varias veces. A dicha denuncia se sumó lo manifestado por la mamá de otras niñas, de 10 y 11 años, también amigas del hijo del acusado. Las pequeñas manifestaron que los abusos ocurrían cuando asistían a la casa de su amiguito. Pero en octubre del 2011, Kunzmann de Gauchat dispuso el sobreseimiento definitivo de Eduardo Iván C. por los tres cargos de abuso sexual simple.

Mediante el decreto 188, publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrar Ahuad, aceptó la renuncia presentada por Alba Ester Kunzmann de Gauchat al cargo de jueza de Instrucción Penal Uno de Oberá.Según el Expediente N° 1710-173-2020 del registro de Gobernación, la citada presentó su renuncia “condicionada al otorgamiento de la jubilación por invalidez”, establecida por la Ley Provincial XIX - N° 56.En consecuencia, rubricado el correspondiente decreto, a partir de ahora la ex magistrada se encuentra en condiciones de iniciar los trámites de jubilación ante el Instituto de Previsión Social (IPS).En tanto, si bien recién en la víspera se formalizó su alejamiento del cargo que ostentó por más de dos décadas, desde hacía casi un año que la funcionaria se hallaba en uso de licencia médica.Precisamente, en la edición del 2 de diciembre del año pasado, El Territorio publicó una nota titulada: “Kunzmann de Gauchat se acogería a la jubilación para evitar destitución”, habida cuenta a un cúmulo de denuncias y cuestionamientos a su labor registrados en los últimos años.Por ello el Juzgado de Instrucción Uno venía siendo subrogado por el juez de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, situación que se mantendrá hasta la designación de un nuevo magistrado, proceso que demandaría varios meses, como mínimo.Entre tanto, el juez Alarcón tendrá la responsabilidad de conducir los dos juzgados penales de Oberá, dependencias que se encuentran saturadas de expedientes por la amplia jurisdicción que abarcan.Con relación a los cuestionamientos que pesaban sobre la ex jueza, a mediados de agosto del año pasado Gastón Demonari (33) y Viviana Fernández (28) denunciaron a Kunzmann de Gauchat ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones (Jury) por el presunto delito de “retardo de justicia y mal desempeño de magistrado” y solicitaron su destitución del cargo.También fue foco de serias críticas por el accionar de su juzgado en el marco de una denuncia contra un comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) denunciado por abuso sexual en perjuicio de una sobrina menor de edad. Sobre el mismo funcionario pesa una segunda denuncia por acoso radicada por una cuñada.Al respecto, el 21 de abril del año pasado este diario publicó detalles de un caso denunciado en marzo del 2018 por los padres de una niña, aunque hasta ese momento ni siquiera se había realizado la Cámara Gesell.La pericia recién se concretó después de la publicación. Asimismo, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación elevaron un pedido de informe a la jueza que tenía a su cargo el expediente.Kunzmann de Gauchat también fue seriamente cuestionada por la familia de Mario Fabián Golemba (27), desaparecido desde el 27 de marzo del 2008, cuando viajó desde Dos de Mayo a Oberá por una consulta médica.A pesar de que dos sujetos aseguraron que vieron a Golemba esposado en la comisaría de Dos de Mayo, la jueza nunca valoró dichos testimonios y el expediente continúa caratulado como “desaparición de persona”.Por otra parte, en 2011 la magistrada dispuso el sobreseimiento del penitenciario Eduardo Iván C. (38) acusado de abuso sexual en perjuicio de tres niñas, el mismo sujeto que el año pasado fue denunciado por abuso a sus hijastras.En el pedido de Jury solicitado por Demonari y Fernández se consideró que el presunto delito de retardo de justicia se halla tipificado por el artículo 273 del Código Penal de la República Argentina. Ambos denunciaron que su beba recién nacida falleció a causa de mala praxis en una clínica privada de Oberá, expediente que fue caratulado como homicidio culposo.“Cuando hablé con la jueza me dijo que en esa clínica nació su nieta y no tuvieron ningún problema. Con eso dejó en evidencia que no es imparcial y obstruye la justicia”, reclamó Demonari tras radicar denuncia.Incluso, mencionó que “en una oportunidad la jueza me dijo que para la Justicia son prioridad los casos de sangre, donde hay detenidos. Como que la vida de mi hija no vale”.También la acusó de “falta de cumplimiento de los deberes propios de todo magistrado de garantizar el acceso a la Justicia a cualquier ciudadano”.Entre otros puntos, se cuestiona el hecho de negar que los padres se constituyan como querellantes particulares, herramienta que les permitiría ser parte del proceso aportando pruebas.En el escrito se critica que “la excesiva dilación en la resolución que se requiere por parte del juzgador, no hace más que tornar ilusorio el derecho a acceder a la Justicia y ejercer las facultades que la legislación les confiere, proporcionando elementos de convicción tales como los ofrecidos en el escrito de la interposición del pedido de la querella”.Con relación al caso que involucra a un comandante de GNA, el progenitor de la presunta víctima indicó que “después de que hicimos público nuestro caso se movieron rápido y tuvimos varias novedades. Lamentablemente pasó más de un año cajoneado; pero después de la publicación, en pocos días sacaron la Cámara Gesell, algo que veníamos reclamando. Lo único que queremos es justicia para nuestra hija que sufrió y está sufriendo mucho”.Según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, el hecho se registró en la madrugada del 1 de enero del 2016, cuando la pequeña tenía 9 años.El sospechoso y su familia residen la provincia de Buenos Aires y estaban de vacaciones en Oberá.Durante dos años la pequeña no les contó lo sucedido a sus padres por temor a perder contacto con sus primos, los hijos del acusado, que está casado con la hermana del padre de la nena.“Con la denuncia pasó todo lo que ella no quería que pase, que era separarse de sus primos y tíos. Por eso mismo tardó en contarnos lo que pasó, pero le explicamos que le hicieron algo muy grave y no podemos dejar así”, remarcó el papá.El testimonio de la pequeña generó la reacción de otra víctima -tía de la primera y cuñada del sospechoso-, quien denunció que a los 15 años fue acosada por el mismo sujeto.Tras la desaparición de Mario Fabián Golemba se sucedieron diversas hipótesis, mientras que el gobierno provincial anunció una recompensa de cien mil pesos para quien aporte datos que permitan dar con su paradero.Pero la situación cambió a partir del testimonio de dos detenidos que declararon que el mismo el 27 de marzo del 2008 -día que viajó a Oberá para consultar a una nutricionista- lo vieron esposado en la comisaría de Dos de Mayo.Escucharon que lo golpeaban y que él decía que no hizo nada. Luego lo subieron a un móvil y no lo volvieron a ver. Por ello, la familia siempre sospechó del accionar policial. Pero la jueza Kunzmann de Gauchat nunca dio lugar al careo entre los testigos y los uniformados que entonces se desempeñaban en la citada comisaría, tal como reclamaron desde la querella en incontables ocasiones.