Aceleran medidas para realizar test de coronavirus en Misiones

Domingo 15 de marzo de 2020 | 02:00hs.

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

El avance mundial del coronavirus y los primeros casos en Argentina aceleraron los tiempos para que los tests de detección de esta enfermedad se puedan hacer en cada provincia con el objetivo de ganar tiempo y evitar que colapse la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Doctor Carlos Malbrán, que es hasta el momento el único lugar del país donde se hacen estos análisis.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, explicó a El Territorio que “el Instituto Malbrán es el lugar donde todavía está centralizado el análisis de todos los casos sospechosos del país, pero estamos trabajando para descentralizar esta tarea en una red de 34 laboratorios ubicados en todas las provincias”.

Uno de esos 34 laboratorios que se sumarán a la tarea del Instituto Malbrán está ubicado en Misiones. Se trata del Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), que funciona en el Parque de la Salud de la ciudad de Posadas.

Esta federalización de la tarea de detección del coronavirus fue pedida por varios gobernadores, entre ellos el de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

Para dar respuesta a ese pedido, en el Ministerio de Salud de la Nación se está también acelerando la comunicación con los profesionales que trabajen en esos 34 laboratorios, que ya son expertos en análisis, pero que a partir de esta nueva disposición tendrán también la tarea de detectar los casos sospechosos de coronavirus que se den en la provincia en la que están localizados.

Hasta antes de las declaraciones de pandemia mundial y emergencia sanitaria por coronavirus, estaba fijada la fecha del 25 de marzo para una jornada federal de capacitación en el uso de los kit de detección de coronavirus distribuidos por la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo.

Es posible que en el marco de las emergencias antes mencionadas, esa actividad se realice en esta semana que se inicia.



Un laboratorio por provincia

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, también se refirió a la necesidad de que en cada provincia haya al menos un laboratorio donde se puedan hacer los test para detectar si la persona tiene o no coronavirus.

Fernández aclaró que la partida de dinero extra que se destinó para contener la llegada de la circulación local del virus se destinará a inversión en laboratorios, salas de terapia intensiva, la compra de respiradores artificiales y vestimenta especial para los equipos de salud de todo el país para afrontar el invierno.

“Hoy hay un único laboratorio en la ciudad de Buenos Aires donde se puede hacer el test para detectar coronavirus. Toda esa tecnología se va a trasladar a 34 laboratorios en todo el país, de modo tal que si hay un episodio en una provincia se pueda hacer ahí mismo el análisis”, anunció Fernández.



Todo cambia minuto a minuto

La secretaria de Acceso a la Salud también explicó que el rol de los laboratorios de detección de enfermedades como el coronavirus o el dengue no es el mismo en la etapa de inicio de una epidemia que en su pico máximo, porque al principio se toman las muestras de cada caso sospechoso para analizar si poseen o no el virus, pero cuando en número de infectados se acelera, ya no se toman la muestras y las confirmaciones se hacen por nexo epidemiológico.

Esto consiste en confirmar como positivos los casos sospechosos de coronavirus a partir de casos confirmados por laboratorio utilizando la asociación de persona, tiempo y espacio.

“Todo lo referido a coronavirus es información que cambia constantemente porque se trata de un virus nuevo y mientras se expande por el mundo, la ciencia trata de conocerlo cada vez mejor para poder controlarlo con vacunas o antivirales, que hasta el momento no existen”, señaló Vizzotti.

En ese sentido la funcionaria nacional destacó que “por eso la función de un laboratorio en un momento es esencial”