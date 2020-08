Acción en Lisboa

Miércoles 12 de agosto de 2020

El Atalanta de Italia y el Paris Saint Germain de Francia abrirán el telón de los cuartos de final de la Liga de Campeones, hoy a las 16 en Lisboa, Portugal.El partido tendrá dos particularidades: una común al resto de los encuentros de esta instancia, es que será a un partido (al igual que las semifinales) debido a cuestiones de calendario por la pandemia. El otro lo hace especial: podría haber cuatro argentinos en cancha. Del lado del conjunto italiano, el Papu Gómez y José Luis Palomino. Del lado del equipo francés, Leandro Paredes y Mauro Icardi (Di María está suspendido).Será, obviamente, el encuentro con mayor cantidad de argentinos que quedan en carrera en esta Champions. En el Atalanta, el Papu es titular indiscutido y pieza clave en el 3-4-2-1 del entrenador Gasperini. Palomino también viene jugando como titular pero en su caso la duda pasa por la lesión que sufrió hace dos semanas. Lo van a esperar hasta último momento.En cuanto al PSG, su entrenador, Thomas Tuchel, no dio indicios de la formación pero de acuerdo con los últimos compromisos, todo indica que el trío de argentinos será titular en el 4-2-3-1. Tanto Paredes como Icardi son fija para empezar de arranque durante la jornada de hoy.El partido, en sí, promete goles. A juzgar, claro, por el estilo de juego de ambos entrenadores y por lo que se ha visto a lo largo de la última temporada.El Atalanta, sensación del fútbol italiano y la sorpresa de esta Champions, convirtió 98 goles en 38 partidos en la Serie A. Y en los octavos de final de la Orejona eliminó al Valencia con ocho goles (cuatro en la ida y cuatro en la vuelta) aunque sufrirá hoy una baja importante en el ataque: Josip Ilicic, su goleador, no será de la partida por problemas personales. El PSG se mostró como un equipo ofensivo y contundente y le prende velas a una de sus figuras, Kylian Mbappé, que se recupera de un esguince de tobillo y espera poder estar.Otro dato curioso que entrega el duelo de cuartos de final que se llevará a cabo hoy representa un fuerte choque de estilos, resumido por un dato: el brasileño Neymar Junior, número 10 del poderoso club parisino, con sus más de 36 millones de euros por año de sueldo -variables no incluidas-, gana como toda la plantilla italiana.La diferencia es abismal. Neymar, por el que el PSG rompió todo récord de gasto en 2017 al ficharlo por 222 millones de euros procedente del Barcelona, tiene un sueldo bruto que supera los 36 millones de euros por temporada, algo más que 30 millones netos.Todos los jugadores que integran la plantilla del Atalanta acumulan entre los 33 y los 36 millones de euros por año, una cantidad parecida al salario que entra cada curso en las cajas de Neymar, sin contar las variables con las que cuenta el brasileño.La acción de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa continuará mañana a las 16 con el duelo entre Leipzig de Alemania y el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone. El viernes será el turno de Barcelona ante Bayern Munich y el sábado cerrarán los cuartos de final Manchester City de Inglaterra y Lyon de Francia.