Accidente fatal en Parada Leis: "no habrá visto el otro avión al hacer la pasada" - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020 | 10:56hs.

El piloto del aeroclub Posadas Rosalino Rubén Rigo de 47 años murió y una persona internada al caerse una avioneta en Parada Leis el pasado domingo, en el municipio de Garupá. El internado es el hijo, Mariano, de 20 años que está grave en el hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga.





"Estamos todos muy tristes", dijo el piloto Cristian Koch al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100. 7

"No habrá visto el otro avión al hacer la pasada que él hace para saludar a sus amigos, un sobrevuelo sobre la pista de aterrizaje. Probablemente hubo una turbulencia que le hizo cambiar levemente el vuelo y rozó con otra avioneta de color verde que seguramente no lo vio por el entorno", dijo Cristian, que dijo no saber realmente qué es lo que sucedió.





"Toda la comunidad aeronáutica está de luto, shockeados todavía por lo que ha pasado. Rubén tenía muchas ganas de vivir, de progresar en la aeronáutica, el se acercó al aeroclub (de Posadas), hace unos 6 años era de la sangre nueva y prosperó un montón", dijo Koch.





"Tenía su avión, a medias con su amigo Javier, hay camaradería, no estamos reponiendo por esto del accidente. Era una buena persona, padre de familia, dos hijos y estamos rogando que se recupere marianito", detalló el piloto Cristian, que confirmó que Rosalino era de Panambí, llegó a Posadas a estudiar y se quedó.





"Volaba mucho, siempre tenía su avión muy bien armadito, siempre hacía sus paseos y se iba a dar unas vueltas a Panambí. Ayer, justamente lo veíamos volar por la costanera... y después el accidente".





Respecto al lugar en donde ocurrió el accidente, Koch dijo que "es una pista de aterrizaje en donde operan aviones de bajo porte, parapentes y también hay una linda comunidad de amigos", precisó Cristian al programa Acá te lo Contamos.

















