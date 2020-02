Accidente en Ruta 2: "Mi compañero se quedó dormido"

Martes 4 de febrero de 2020 | 17:41hs.

Un audio que se filtró en las ultimas horas podría complicar al conductor del micro que volcó en la Ruta 2 y dejó un saldo de dos muertos. Se trata de un mensaje de voz que envió el acompañante del chofer minutos después de la tragedia.









"Estoy en la comisaría. Volcamos, cumpa, mi compañero volcó, yo iba en la cucheta", dijo completamente angustiado. "Llegamos y rebotamos. Encima estábamos atrasados, así como llegamos, limpié el micro y salimos de nuevo", siguió el relato.





"Se durmió. Lo dejé dormir dos, tres horas, no se, no me acuerdo ya...después lo desperté para que maneje 100, 150 kilómetros, y se durmió, se despistó en una curva y nos caímos a un zanjón", se lamentó el chofer. "Yo iba en la cucheta. Con mi compañero estamos bien, pero murieron dos personas", cerró claramente conmocionado.







El vuelco se produjo en el kilómetro 93, camino a Capital Federal. El micro había salido pasada la medianoche de la ciudad de Miramar, con una parada en Mar del Plata, y se dirigía hacia General Pacheco.







El conductor del micro fue trasladado al hospital Municipal de Chascomús, donde se recupera de las lesiones que sufrió por el accidente. Es investigado por homicidio culposo agravado, en la causa que quedó a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada de la localidad bonaerense de Coronel Brandsen, liderada por la fiscal Mariana Albizu.