Accidente en Ruta 2: La Justicia cree que el chofer se durmió

eran un poco más de las seis de la mañana de este martes cuando un micro de la empresa Vía Bariloche, que viajaba desde Miramar a Pacheco, se despistó del camino en el kilómetro 93 de la Ruta 2. Por el hecho dos pasajeros murieron y otros cuatro sufrieron la amputación de varios de sus miembros. El conductor está internado en grave estado en un hospital de la zona. Tiene una custodia policial junto a su cama y quedó detenido por disposición de la Justicia.







Según informaron fuentes judiciales será, el hombre trasladado a un centro de mayor complejidad, siempre bajo custodia policial. Todavía no se le pudo notificar de la aprehensión por su estado. Según indican desde la Justicia su situación legal es grave ya que el delito que se le imputa es el de homicidio culposo agravado por conducción negligente o imprudente de un vehículo motorizado.









Por su parte, el chofer suplente que descansaba o dormía al momento del accidente no está detenido. La fiscal Mariana Albizu, a cargo de investigar el hecho, no tomó ninguna medida con respecto al hombre de 35 años, que en las próximas horas declarará como testigo. Un audio que circula a través de redes de mensajería, y que se le adjudica a este hombre de 35 años, está siendo evaluado. En este se escucha relatar lo sucedido, y quien habal explica que ambos estaban casi sin dormir, por haber realizado un viaje previo a este.Para la Justicia, a pesar de que la investigación recién comienza, la principal hipótesis es que el chofer se quedó dormido. El fundamento para la hipótesis surge de un peritaje que se hizo en el lugar: no hay marcas que indiquen una mala maniobra o un volantazo como la causa del vuelco.En cuanto a las pruebas recolectadas en el lugar del hecho y que serán analizadas en las próximas horas está el tacómetro del micro. Se intentará determinar gracias a este elemento cuál era la velocidad a la que iba el móvil de la empresa Vía Bariloche. También se hará un análisis sobre los teléfonos de los choferes para conocer cuáles fueron sus comunicaciones previas.En paralelo a esto, empleados del Ministerio de Transporte en conjunto con la fiscalía analizan la documentación de la empresa y la que se encontró en el vehículo. Buscarán corroborar si los choferes cumplieron con las horas de descansado necesarias.Uno de los pasajeros que viajaba en la parte de arriba del ómnibus de dos pisos escuchó al chofer decir: “Me tienen de un lado para el otro”. Este testimonio ya fue incorporado al expediente.