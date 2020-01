Abuso en grupo en Candelaria: "Estamos esperando y buscando al chico que falta"

"Estamos esperando y buscando al chico que falta, tratando de acompañar a mi hija que es lo más importante. Hablé y fue ella quien me pidió que haga la denuncia porque la lastimaron y son todos conocidos de la familia, es un dolor pero no pueden hacer un daño de esta magnitud", sostuvo angustiada.





Finalmente detalló que todos los implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol así como también del mal estado de los baños de la mencionada playa, "el baño del balneario está todo roto, abandonado, sin luz, sin seguridad. Ella salió con su grupo de amigos y no pensó que iba a pasar algo así, no hay derecho que le hagan algo así, a la fuerza, sin consentimiento"





"Lo único que quiero que esté bien, lo único que me importa es la salud de mi hija, que ella esté bien. Hablé con algunos de los chicos y me pidieron que no haga la denuncia, que ellos no hicieron nada pero la Justicia va a investigar y se va a saber la verdad", cerró de forma contundente.





