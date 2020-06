Abuso en Candelaria:“La vida se volvió triste desde ese día, nuestros corazones se rompieron”

El desconocido sexto implicado, prófugo

Más allá de que el juez Monte confirmó la detención de los implicados, hay un dato no menor y que sigue ocupando a los investigadores: un sexto implicado, que participó de la terrible secuencia, se encuentra en condición de prófugo. Como detalló este medio, la complicación principal es que aún no fue identificado por los pesquisas. Se trata de una persona que no había accedido carnalmente a la menor, sino uno de los encargados de filmar el hecho.



Si bien en principio se pensó que se había identificado a la persona que registró el delito, luego se determinó que éste -luego de filmar algunos momentos- cedió el teléfono celular y también violó de la menor. La víctima no sabe de quién se trata y los investigadores por ahora solamente tienen descripciones físicas. Nada se sabe de su paradero, si es de la Antigua Capital o si huyó.