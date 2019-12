Absolvieron a acusados por Sueños Compartidos

Viernes 27 de diciembre de 2019

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó ayer a 25 imputados, entre ellos a María Alejandra Bonafini, la hija de Hebe de Bonafini, así como a ex intendentes y ex gobernadores en la investigación por presuntos delitos en la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos.

Mediante dos resoluciones, el juez sobreseyó por un lado a la hija de Bonafini, quien por el mismo hecho está camino a juicio oral y público, en tanto que en otra dispuso desvincular a ex gobernadores y ex intendentes de distintas provincias y localidades al concluir que no cometieron delito al firmar los convenios para la construcción de viviendas.

Todos ellos tenían falta de mérito y ahora el magistrado los sobreseyó al considerar que “los fondos comprometidos provenían del Estado Nacional y desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo como condición excluyente para su asignación”, según se sostuvo en el fallo. “Las provincias y municipios fueron relegados en este aspecto a un rol inerte”, dijo el magistrado.