Abrir las alas de la cultura - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, deslizaba Bertold Brecht, uno de los dramaturgos más prolíficos y desafiantes del siglo XX. En esa incertidumbre actual estamos, en el medio de añorar lo que era y adaptarnos a la cotidianeidad reacondicionada.El teatro independiente logró crecer en la provincia a fuerza de empeño, insistencia y grandes maestros pujantes que no bajaron los brazos, destacando la importancia de la cultura popular, local. Con la cuarentena instalada, se suponía que las actividades relacionadas al ocio, serían las últimas en restablecerse; sin embargo con los bares y restaurantes como prácticamente único eje de los encuentros, las salas de teatro independiente en Posadas esperan el visto bueno para poder reabrir y reposicionarse como una opción artística diferente.“Siempre trato de hablar desde la construcción. Si las iglesias, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de que los feligreses puedan ir a rezar y les hace bien, buenísimo, ¿qué hacemos nosotros para poder tener esa misma posibilidad?” se preguntó Cachu Orellano, desde Espacio Reciclado.Hoy cada actividad adapta protocolos para volver poco a poco, aunque se presenten decisiones políticas dispares y contrariedades difíciles de entender como el caso de las reuniones familiares restringidas y los comercios o el transporte público habilitados. Así, las salas de teatro no parecen ser los lugares donde mayor congregación social y contacto pueda haber, por lo que parecieran ser los próximos en la lista de espera.“Posadas tiene salas que no son multitudinarias. Justo Sala Tempo que es la que más capacidad tiene, no está funcionando en este momento, ni con ensayos o la Murga, que de por sí tiene muchos integrantes. Pero nosotros o Sala Mandové no tenemos 50 personas en una función, a lo sumo 20 y es toda una lucha lograr tener 20”, postuló Orellano al respecto.En la misma línea, Buki Rosa, al frente de la Sala Mandové explicó que presentó varias notas incluyendo protocolos, para poder rehabilitar su espacio tanto a nivel provincial como municipal. “Que vaya gente capacitada y analice las posibilidades. Si van y me dicen acá puede trabajar con 20 personas, yo cumplo. Lo que queremos es trabajar”, alegó.A su vez, detalló que a pesar de que el local suma la habilitación como bar y la última ampliación del rango de actividades de la cultura independiente habla de ‘números artísticos’, entiende que está más enfocado en los músicos que actúan en restaurantes y no en el teatro en particular.De todos modos, con los ensayos reactivados hace un tiempo, el teatro no para y entre obras que quedaron sin estreno y algunas que vieron la luz en este contexto, creen que no falta mucho para que el público pueda disfrutarlas.“Estamos muy contentos de ir volviendo poco a poco. Hay varios grupos de teatro ensayando y clases de tela aérea. También un taller teatral con Agustín Del Piano con un grupo bastante mixto”, contó Orellano dando cuenta de los nuevos protocolos que se implementaron: grupos reducidos y ensayos espaciados, entre otros.Reflexionando sobre este tiempo, alertó que al principio la pausa fue útil para reordenar, limpiar, profundizar en el mantenimiento del lugar, pero después, permanecer cerrados, se convirtió en tristeza. Además el aprendizaje trajo otra mirada. “Uno antes se juntaba a ensayar pensando que iba a poder hacerlo todo el tiempo, ahora es otra conciencia, la de aprovechar el tiempo. Un poco con esa perspectiva estamos”, reflejó y sostuvo que en septiembre planean una feria con el ‘loco vestuario’ que recuperaron mientras la obra experimental Oxitocina de dos actrices recientemente madres, espera estrenar en los próximos meses.Es que el teatro aguarda latente, se nutre siempre de las crisis y nos interpela. Es abrir una puerta para poder repensarnos y reencontrarnos.Porque como también sentenció Brecht: “El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.